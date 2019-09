De ‘babe’ van de opera: mama van Greta Thunberg is geen onbekende HR

28 september 2019

13u55 36 Buitenland Greta Thunberg is niet meer weg te slaan van het internationale toneel. Van Mumbai tot New York, Sidney, Milaan of Brussel: het jonge klimaaticoon inspireert wereldwijd jongeren. Ze is wereldberoemd. Maar hoewel ze haar mama helemaal in de schaduw zet, is ook dat geen onbekende. Emma Ernman (48) raakte bekend als de ‘babe’ van de opera en schopte het zelfs tot op het podium van het Eurovisiesongfestival.

Sara Magdalena ‘Malena’ Ernman werd geboren op 4 November 1970. Ze bracht haar jeugd door in het Zweedse Sandviken. Ze is getrouwd met acteur Svante Thunberg en heeft twee dochters: Greta en Beata.



Ernman volgde tijdens haar jeugd verschillende muziekopleidingen: in Stockholm, in Orléans in Frankrijk en ook aan de school van de Koninklijke Zweedse Opera. Vanaf de jaren ‘90 kreeg ze hoofdrollen en groeide haar bekendheid als uit de band springende blonde operazangeres.

De beeldschone blonde mezzosopraan besteedde veel aandacht aan haar uiterlijk en werd een ‘babe’ in Zweden. Met haar mooie verschijning stuwde ze de kijkcijfers van allerhande lokale talkshows.

“Is er soms iets mis mee dat ik er goed wil uitzien?”, vertelde ze op 33-jarige leeftijd aan Het Laatste Nieuws, naar aanleiding van een première in De Munt in Brussel. “De tijd van de dikke madammen die ‘ohohohoh’ doen in de opera is voorbij. Ik werk hard aan mijn troeven. Ik dans, ik sport én ik oefen mijn stem.”

Eurovisiesongfestival

Het leverde haar ook een zangcarrière buiten de opera op. In 2009 trok ze zelfs naar het Eurovisiesongfestival in de Russische hoofdstad Moskou om haar land te vertegenwoordigen. Met het nummer La Voix haalde ze 33 punten. Dat zijn er 354 minder dan de Noorse inzending van Alexander Rybak, die won met het nummer ‘Fairytale’. België haalde in 2009 de finale niet.

Toen haar mama op het songfestival stond, was Greta amper 6 jaar. Malena Ernman trad in die periode ook vaak in het buitenland op, maar haar dochter zou invloed uitgeoefend hebben op haar carrière. Ik heb mijn ouders doen stoppen met het vliegtuig te nemen”, vertelde ze ooit tijdens een interview.