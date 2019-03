De Australiër die zijn aanslag in Nieuw-Zeeland livestreamde en manifest van 73 pagina’s postte als verklaring jv

15 maart 2019

07u28

Bron: news.com.au 0 Een man die zichzelf op Twitter uitgeeft voor de 28-jarige Brenton Tarrant uit Australië, heeft een manifest van 73 bladzijden gepost om de aanslag op de Al Noor-moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland te verklaren. Hij livestreamde de moordende raid op Facebook en richtte de camera daarbij eerst op zichzelf. De vermeende dader(s) opende(n) het vuur ook op een tweede moskee tijdens het vrijdaggebed. Er vielen 40 doden. De politie heeft vier verdachten - drie mannen en een vrouw - opgepakt. De Australische premier Scott Morrison heeft bevestigd dat onder hen ook een persoon is die in Australië geboren is. Morrison omschrijft hem als een “extreemrechtse, gewelddadige terrorist”.

In het manifest omschrijft Tarrant, die duidelijk extreemrechtse sympathieën heeft, zichzelf als een “gewone blanke man”, opgegroeid in een familie uit de arbeidersklasse die het niet breed had. Hij had maar weinig interesse in zijn opleiding en behaalde geen noemenswaardige diploma’s. Naar eigen zeggen “besloot hij om actie te ondernemen om de toekomst van zijn volk te verzekeren”. Hij beweert dat hij met zijn aanslag “rechtstreeks de immigratiecijfers naar Europese landen wou verlagen”. Zijn profielfoto op Twitter toonde een slachtoffer van de terreuraanval op de Promenade des Anglais in Nice op 14 juli 2016, waarbij 87 mensen omkwamen. Tarrants Twitteraccount is inmiddels geschrapt.

Brenton Tarrant schrijft dat hij zijn vreselijke daden uitvoerde om “de indringers te laten zien dat ons land nooit hun land zal zijn, dat onze thuislanden de onze zijn en dat, zolang de blanken nog leven, zij NOOIT onze landen zullen veroveren en nooit onze mensen zullen vervangen”. De man zegt dat hij zijn aanslag al twee jaar aan het voorbereiden was en dat hij drie maanden geleden besloten had dat het Christchurch zou worden. Nieuw-Zeeland was niet zijn “oorspronkelijke keuze voor de aanslag”, maar, zo schrijft hij, “een aanval in Nieuw-Zeeland zou de waarheid van de aanval op onze beschaving onder de aandacht brengen, dat het nergens ter wereld veilig was, omdat de indringers in al onze landen waren, zelfs in de meest afgelegen gebieden van de wereld en dat het nergens nog veilig en vrij van massa-immigratie meer was”.

Europa

De vermeende dader verwijst constant naar Europa. Zo beweert hij dat hij “miljoenen Europese en andere etnisch nationalisten” vertegenwoordigt. Hij roept op om “het voortbestaan van ons volk en de toekomst voor blanke kinderen te garanderen”. Tarrant beschrijft zijn aanval als “wraak op de indringers voor de honderdduizenden doden die buitenlandse indringers in Europese landen gemaakt hebben doorheen de geschiedenis... voor de slavernij van miljoenen Europeanen die door islamitische slavenhouders uit hun land zijn gehaald... voor de duizenden Europese levens die zijn verloren door terreuraanslagen in Europese landen”.

Tarrant voegt eraan toe dat hij ook wraak wou nemen voor Ebba Akerlund, het tienermeisje dat in 2017 gedood werd bij een terreuraanslag in Stockholm. Dat was voor Tarrant de “eerste gebeurtenis” die hem aanzette om zelf een aanslag te plegen. Ook zijn reis door Frankrijk in 2017 inspireerde hem, zo schrijft hij. Hij beweert er met zijn eigen ogen “de invasie van Frankrijk door niet-blanken” te hebben vastgesteld. “In elke Franse stad, in elk Frans dorp waren er indringers”, aldus Tarrant.

Geen berouw

Berouw toont Brenton Tarrant allerminst in zijn manifest. “Ik wou alleen maar dat ik meer indringers had gedood en ook meer verraders.” Hij zegt dat er “een racistische component aan zijn aanslag zat” en had het over “anti-immigratie” en “een aanval in de naam van diversiteit”. Hij zou ook onschuldig pleiten, als hij zou overleven en het tot een proces zou komen.

Op Twitter had Tarrant in de aanloop naar zijn aanslagen beelden van wapens en munitie gepost. Hij verwees ook naar figuren die in het verleden mensen doodden vanuit racistische motieven, en naar enkele historische veldslagen. Op een vuurwapen had Tarrant de boodschap geschreven: “Hier is jullie migratiepact”.

Op een forum kondigde Tarrant zijn daden aan. “Ik zal een aanval plegen tegen de indringers en zal die zelfs livestreamen op Facebook”, schreef hij. “Als ik het niet overleef, vaarwel dan, ik zie jullie allemaal in het Walhalla.”

#BREAKING: Man who identified himself as Brenton Tarrant uploaded lengthy manifesto online before carrying out Christchurch, New Zealand shooting rampage https://t.co/3dwagifAuO pic.twitter.com/k4IIIa2Umy Matthew Keys(@ MatthewKeysLive) link