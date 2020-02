De apps die miljoenen Chinezen gebruiken om coronabesmetting te voorkomen YV

03 februari 2020

16u30

Bron: South China Morning Post, Reuters 0 Een Chinees datakaartbedrijf QuantUrban en socialemedia-app WeChat hebben apps ontwikkeld waar gebruikers de precieze plaats van bevestigde gevallen van het coronavirus live kunnen opvolgen. Met een andere app controleerden al meer dan twintig miljoen gebruikers of ze het vliegtuig of openbaar vervoer namen met iemand die besmet was.

Met de apps van QuantUrban en WeChat kunnen gebruikers op kaarten van China volgen waar mensen besmet werden. Vrijwilligers updaten elke dag de kaarten met informatie die de overheid uitbrengt zodat inwoners zelf kunnen volgen hoe ver ze zich van plaatsen bevinden waar mensen besmet werden.

“Het bekijken van een kaart met besmettingen is alleen een psychologische troost”, legt een manager van een van de apps uit. “Het kan niet garanderen dat er geen nieuwe gevallen zijn, maar gebruikers kunnen zo wel plaatsen vermijden waar mensen al besmet werden.” De programma’s moeten daarom vooral mensen eraan herinneren dat ze voorzichtig moeten zijn en zich moeten beschermen.

Artificiële intelligentie

Met een andere app van het Chinese internetbeveiligingsbedrijf Qihoo 360 kunnen inwoners die bang zijn controleren of ze een vliegtuig of trein namen met iemand die besmet was. De app werkt met artificiële intelligentie die op zoek gaat naar data in Chinese media. Als je het vluchtnummer ingeeft of de app vertelt welke trein je nam en wanneer, krijg je te zien of je gevaar liep. Als de kans bestaat dat je naast een besmet persoon zat, dan raadt de app je aan om jezelf in quarantaine te stoppen.

Volgens lokale media gebruikten al meer dan 21 miljoen mensen het programma in de eerste twee dagen nadat het van start ging.