De allerlaatste kans: parlementsleden stemmen straks over (half) brexitakkoord premier May Brussel: na acht keer 'no' is er nu eindelijk een 'yes' nodig Tommy Thijs Daimy Van den Eede

29 maart 2019

10u25

Bron: The Guardian, Reuters, BBC, AP 2 De leden van het Britse Lagerhuis mogen deze namiddag opnieuw stemmen over het brexitakkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie heeft afgesloten. Wel zal de regering enkel de eerste helft van het akkoord voorleggen waarin de scheiding wordt besproken, en niet het deel over de principes van de toekomstige handelsrelatie met de EU. May hoopt op die manier meer parlementsleden aan haar kant te krijgen, maar of dat lukt, blijft een grote vraag.

Gisteren heerste in Londen onduidelijkheid of er vandaag een derde ‘meaningful vote’ over het brexitakkoord zou komen of niet. De deal werd in januari en twee weken geleden al met overweldigende meerderheid verworpen, en Speaker of the House John Bercow verbood de regering hetzelfde voorstel nog een derde keer voor te leggen.

Premier May heeft nu beslist het brexitakkoord uit elkaar te trekken en enkel het juridisch bindende deel over de echtscheiding - de ‘Withdrawal Agreement’ - voor te leggen, en niet de bijhorende politieke verklaring over de toekomstige handelsrelaties. De regering heeft daarvoor een motie ingediend in het parlement en Bercow zegt dat die motie genoeg afwijkt van de vorige twee stemmingen, zodat hij ze nu wel kan toelaten.

Bedoeling van de regering is om in orde te zijn met de Europese voorwaarde om uitstel tot 22 mei te krijgen. Dat kon volgens Europa enkel als deze week de ‘Withdrawal Agreement’ wordt goedgekeurd. Bedoeling is dan om pas later - maar dus vóór 22 mei - over het volledige akkoord te stemmen. Het is volgens bronnen in de regering alvast “de laatste kans” om lang uitstel en nieuwe parlementsverkiezingen te vermijden.

Met het uit elkaar halen van het akkoord probeert de regering mogelijk ook oppositiepartij Labour uit elkaar te spelen, die de brexit wel wil doorvoeren, maar een ander idee heeft over de toekomst. May lijkt minstens een aantal Labour-leden te willen aanzetten dan maar enkel het deel over de scheiding goed te keuren.

Labour en DUP geven niet toe

Hoe dan ook lijkt het evenmin waarschijnlijk dat enkel de ‘Withdrawal Agreement’ wel een meerderheid zal halen bij een stemming morgen. Labour kondigde al aan nog altijd ‘no’ te zullen stemmen en niet in de val van May te zullen trappen. Critici noemen het plan “als van een klif in een zwembad springen zonder te weten wat voor zwembad het is: een ondiep badje, of een diep bad vol haaien?”

Partijleider Jeremy Corbyn wees er vanavond op dat May in januari beloofd had haar akkoord nooit in verschillende delen voor te leggen. Hij spreekt over “een blinde brexit”.

"The government is bringing back this new #Brexit motion tomorrow. Would Labour support it?"



Jeremy Corbyn: "No"https://t.co/tcMHepBWva pic.twitter.com/DnMGgXrMKH BBC Politics(@ BBCPolitics) link

Weinig beweging is er evenmin bij Mays gedoogpartner, de Noord-Ierse protestanten van de DUP. Hun stemmen zijn essentieel als Labour niet overstag gaat. De belofte dat May na goedkeuring van haar deal een stap opzij zou zetten, deed heel wat harde brexiteers uit haar eigen Conservatieve partij wel overstag gaan, maar de DUP blijft onverzettelijk. De partij liet gisteren weten dat ze sowieso tegen het akkoord zou stemmen en zich zelfs niet gewoon zou onthouden als het akkoord opnieuw voorgelegd zou worden. “De DUP onthoudt zich niet als het over de Unie (het Verenigd Koninkrijk, red.) gaat”, aldus vicevoorzitter Nigel Dodds. Ook gisteravond zeiden bronnen binnen de partij dat ze sowieso tegen zullen stemmen.

Als het Britse parlement niet instemt met de deal van May, dan moeten de Britten Brussel voor 12 april laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.

The DUP do not abstain on the Union. https://t.co/l4oSPj75V2 Nigel Dodds(@ NigelDoddsDUP) link

"Acht no’s gehoord, tijd voor een ‘yes’

Binnen de EU heerst er ondertussen ergernis over de stemmingen van gisteren. De EU heeft gisteravond acht ‘no’s’ gehoord en heeft nu een ‘yes’ nodig uit Londen om vooruit te kunnen met de brexit, zei een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op de stemming in het Britse parlement waar van acht voorstellen ter vervanging van de brexitdeal die premier Theresa May met Brussel sloot, er niet één een meerderheid haalde.

De Britse parlementsleden kregen eergisteren de kans via een reeks ‘indicative votes’ aan te geven welk alternatief voor de gewraakte brexitdeal van premier May ze dan wel wilden steunen. Dat was zeer tegen de zin van de regering, die zo de controle over het brexitproces uit haar handen zag glippen.

Maar uiteindelijk haalde geen enkel van de acht voorstellen het. Op tafel lag bijvoorbeeld een nieuw referendum na goedkeuring van de deal in het parlement, een zachtere brexit via een douane-unie met de EU of een via de eenheidsmarkt. De Britse parlementsleden hebben dus heel goed laten zien wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen, klinkt het geïrriteerd in Brussel.