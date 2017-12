De afscheuring van de afscheuring: maak kennis met 'Tabarnia', de Catalaanse regio die wel bij Spanje wil blijven TT

Bron: El Pais, El Periodico 51 bcnisnotcat.es De nieuwe regio 'Tabernia'. Catalonië, een regio die zich en masse wil afscheuren van de rest van Spanje? Verre van, zo bleek vorige week al uit de verkiezingsuitslagen die nog maar eens duidelijk maakten hoe verdeeld de regio is tussen voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid. Die laatsten roeren zich nu in de provincies Barcelona en Tarragona en pleiten voor een afscheuring van Catalonië om zo bij Spanje te kunnen blijven.

De verkiezingen leverden een tweedeling op tussen independentistas en no independentistas, met ook een opvallende breuklijn die door de vier Catalaanse provincies loopt. In de twee toeristische en stedelijke kustprovincies Tarragona en Barcelona, waar de overgrote meerderheid van de bevolking woont, haalden de niet-separatistische partijen een meerderheid. In Lleida en Girona echter, het rurale hart van het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven, stemde een grote meerderheid vóór de partijen die voor onafhankelijkheid zijn. Het verschil tussen Barcelona en Lleida bedroeg meer dan twintig procentpunt.

De breuklijn is ook het platform 'Barcelona is not Catalonia' niet ontgaan, dat zich al langer afzet tegen het idee dat heel Catalonië zich van Spanje wil afscheuren en dat nu met het neologisme 'Tabernia' op de proppen is gekomen. 'Barcelona is not Catalonia' wil niet weten van "de separatistische bedreiging" en het "arme en rurale Catalonië". De gelijknamige hashtag #Tabernia en zoekopdracht op Google veroverden gisteren het internet in Spanje.

Referendum

Het idee achter de 'Tabernexit' is simpel: als de voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid zich willen uitspreken over autonomie, dan mogen ook de inwoners van Tarragona en Barcelona zich bij referendum uitspreken over een afscheuring van hun provincies van Catalonië en een aanhechting bij Spanje als nieuwe autonome gemeenschap.

Hun argumenten zijn naar eigen zeggen dezelfde als de argumenten die de Catalaanse separatisten gebruiken tegen Spanje: wij, de rijke en economisch sterke kuststreek, betalen voor het achtergestelde hinterland, dat in onze plaats beslist en we krijgen er niets voor terug. "In Tabernia zouden we de wegentol kunnen afschaffen als we niet meer zouden moeten betalen voor de lege luchthavens in Lleida of in Girona", klinkt het bijvoorbeeld.

1,4 miljoen inwoners in 'rest- Catalonië'

Als 'Tabernia' zich zou afscheuren, zou het 'mini-Catalonië' met amper 1,4 miljoen van de nu 7,5 miljoen inwoners overblijven. Het bruto binnenlandse product, dat nu ongeveer 27.500 euro per persoon bedraagt, zou er dalen naar 22.500 euro, terwijl het in Tabernia net zou stijgen naar 28.500 euro.

'Tabernia' begon eerst op een ironische manier aan zijn veroveringstocht op sociale media, maar wordt nu ook door politici opgepikt. Onder andere Ines Arrimadas, de Catalaanse topvrouw van Ciudadanos, de grootste partij die tegen onafhankelijkheid is, en de winnaar van de verkiezingen van vorige week, tweette gisteren dat "het nationalisme een homogeen Catalonië verdedigt maar gemakkelijk tegen zijn eigen tegenstelling aanbotst". "Wij verdedigen een Catalonië dat in Spanje en de EU blijft en waar de pluraliteit en de diversiteit gerespecteerd wordt."

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad 👉🏼 ¿Qué es Tabarnia? https://t.co/XjArp52WTD Inés Arrimadas(@ InesArrimadas) link

Nationaal Ciudadanos-voorzitter verklaarde dan weer dat "als de nationalisten het onbestaande recht om te verdelen claimen, iedereen dat dan mag doen". Al voegde hij er meteen aan toe dat hij zelf voorstander is van "diversiteit en eenheid".

Si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo. Prefiero diversidad y unión. https://t.co/sHEn2ZL2oF Albert Rivera(@ Albert_Rivera) link

