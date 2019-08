Dayton-schutter bestudeerde extreme ideologieën - FBI opent onderzoek naar “binnenlands terrorisme” ADN KV

07 augustus 2019

00u08

Bron: ANP, Reuters, Belga 2 De 24-jarige Connor Betts, die negen mensen doodschoot in Dayton in de Amerikaanse staat Ohio, bestudeerde gewelddadige ideologieën. De FBI meldt vandaag dat daarvoor bewijs is gevonden. Ook de 19-jarige man die drie mensen doodschoot op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco was geïnteresseerd in “gewelddadige ideologieën” en had een lijst met potentiële doelen opgesteld. De FBI heeft een onderzoek naar “binnenslands terrorisme” geopend.

Een FBI-medewerker zegt dat de autoriteiten proberen te achterhalen door welke ideologie Connor Betts concreet zou beïnvloed zijn en of die ook echt een invloed heeft gehad op zijn acties. Betts had in ieder geval “een geschiedenis van gewelddadige obsessies” en had ook “eerder gefantaseerd over massamoord”.

Ook onderzoekt de FBI of de man misschien een handlanger had. Uit de eerste onderzoeksdaden blijkt vooralsnog dat hij alleen heeft gehandeld.



De twintiger schoot zondag onder meer zijn eigen zus dood. Hij had zijn geweer volgens de politie online besteld en laten afleveren bij een lokale wapenhandelaar. Het wapen was voorzien van een groot magazijn met een capaciteit van 100 kogels. Zelf droeg Betts een kogelvrije vest. Hij kon uiteindelijk heel snel geneutraliseerd worden door de politie.

Schietpartij Garlic Festival

Santino William Legan opende op 28 juli het vuur op het Gilroy Garlic Festival, een van de grootste foodfestivals van de VS. Daarbij vielen drie doden: een 6-jarig kind, een 13-jarige en een man van 25 jaar. Vervolgens schoot de dader zichzelf neer. Dertien mensen raakten gewond.

“We hebben nog geen definitieve conclusie over de beweegredenen van de dader”, maar uit het onderzoek van zijn elektronische apparaten, dat nog altijd loopt, blijkt dat hij “gewelddadige ideologieën bestudeerde”, verklaarde John Bennett van de FBI op een persconferentie. Hij gaf geen verder details, maar verklaarde enkel dat het gaat om “verschillende tegenstrijdige ideologieën” die nogal onsamenhangend en “fragmentarisch” leken.

Op de apparaten vonden de rechercheurs ook een lijst van organisaties die een mogelijk doelwit konden zijn, aldus Bennett. Uit veiligheidsoverwegingen wilde hij niet vertellen over welke organisaties het gaat, maar ze zouden een religieus of politiek karakter hebben en verspreid zijn over het hele land.

Op basis van deze nieuwe elementen “heeft de FBI een onderzoek geopend naar binnenlands terrorisme voor deze schietpartij”.

