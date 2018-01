Dawns man vergat hun dochtertje in de auto. Dit is hoe ze hem kon vergeven voor haar dood TK

Bron: News.com.au 1 Deze week bevrijdde de Australische politie opnieuw een baby uit een hete auto. Het meisje had er drie uur alleen ingezeten en was uitgedroogd. "We hebben een slapeloze nacht gehad en ze was in slaap gevallen in de auto. Ik dacht dat ik ze had afgezet op de crèche", vertelde de zwaar aangeslagen vader achteraf. De man krijgt bakken kritiek, maar Dawn Peabody begrijpt hem maar al te goed. Ook haar man vergat hun dochtertje in de auto, en hun verhaal kende geen goede afloop.

Het was een warme weekenddag in oktober 2008 toen het leven van de familie Peabody een vreselijke wending nam. Normaal gezien splitsten Dawn en haar man Wes zich op een zaterdag op: Dawn nam jongste dochter Maya (2,5) gewoonlijk mee naar haar werk, terwijl Wes thuisbleef met de andere drie kinderen. Maar op die welbewuste 18e oktober waren de schoonouders van Dawn op bezoek en ging de hele familie op restaurant ontbijten.

Omdat Dawn vandaar meteen wou gaan werken, splitsten ze zich op in drie auto's. Ze vertrok ook alleen naar haar kantoor, omdat Maya liever wat tijd met haar grootouders wilde doorbrengen. Wes reed met Maya naar huis in zijn auto, de andere kinderen reden met hun opa en opa mee.

Eens toegekomen parkeerde Wes de auto op de oprit en ging naar binnen. Pas een uur later vroeg iemand zich af waar Maya precies was. "Een dutje aan het doen met oma", antwoordde Wes vol vertrouwen, maar het meisje lag in geen enkel bed. Op dat moment drong de vreselijke waarheid door: Maya zat nog steeds in de auto. De man spurtte naar de wagen en reed daarna halsoverkop naar het ziekenhuis, maar er kon geen hulp meer baten. De hitte van Arizona werd het meisje fataal.

Een verschrikkelijk verhaal, maar Dawn vertelt het niet om medelijden op te wekken. Ze wil iedereen gewoon duidelijk maken dat de vader van deze week geen verwijten verdient. "Het kan echt iedereen overkomen. Bij ons kostte een simpele verandering in onze routine het leven aan onze dochter. Wes deed gewoon wat hij elke zaterdag deed: hij dacht dat Maya veilig bij mij op mijn werk zat. Toen hij haar vond, is hij recht naar het ziekenhuis gereden." Toen de moeder daar aankwam, was Wes in alle staten. "Hij gaf zichzelf de schuld, en ik besefte nog tijdens het reanimeren dat ik hem ofwel ook de schuld moest geven, of dat ik hem moest vergeven."

Ze koos voor het laatste. "Het is zo gemakkelijk om iemand anders te verwijten. Maar ik heb voor vergiffenis gekozen." Dat wilde echter nog niet zeggen dat Wes zichzelf makkelijk kon vergeven. "Het jaar naar haar dood heb ik echt gedacht dat hij zich van het leven zou benemen." Het gezin worstelde zich door de loodzware periode, maar Maya werd nooit vergeten. Vandaag de dag zetten beide ouders zich in om mensen bewust te maken van het feit dat routine levens kan kosten. "De grootste fout die je kan maken, is denken dat het jou nooit zal overkomen. Want dan zal je de veiligheidstips niet gebruiken, en wordt de kans dat je jouw kind in de auto vergeet alleen maar groter."