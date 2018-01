Davos maakt zich klaar voor Donald Trump ep

25 januari 2018

11u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is geland in Zwitserland, waar hij zal deelnemen aan het Wereld Economisch Forum dat deze week plaatsvindt in Davos. Het is de eerste Amerikaanse president sinds Bill Clinton in 2000 die afreist naar Davos.

Trump landde vandaag in Zürich, vanwaar hij per helikopter afreist naar Davos, het bergdorpje hoog in de Zwitserse Alpen. Daar logeert hij in het poepsjieke Intercontinental hotel, zo weet de Amerikaanse politieke site Politico. Zijn eerste ontmoeting is met de Britse premier Theresa May. Die vindt plaats in het congrescentrum van Davos, waar May speecht. Zijn volgende gesprek is met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Staan voorts nog op de agenda van Trump: een receptie en ontmoetingen met Europese CEO's.

Extra opvallende beveiliging voor de komst van Trump is er niet. Davos is hoe dan ook al streng beveiligd, met de jaarlijkse komst van duizenden toppolitici en -ondernemers. Het was vandaag zelf opvallend rustig in de straten van het ondergesneeuwde Davos, op de gebruikelijke stoet van dure Duitse luxewagens na.