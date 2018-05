David zit 18 jaar onschuldig in cel voor moord. En het was 15 jaar geleden al duidelijk dat hij het niet had gedaan KVDS

15 mei 2018

18u10

Bron: CBS News, KFVS 0 Een Amerikaanse man die bijna 18 jaar onschuldig in de cel zat voor de moord op een vrouw, is gisteren vrijgelaten. David Robinson uit Sikeston in de staat Missouri mocht het Jefferson City Correctional Center verlaten enkele uren nadat procureur-generaal Josh Hawley verklaarde dat de aanklacht tegen de man verviel. Opmerkelijk: het was 15 jaar geleden eigenlijk al duidelijk dat hij niet achter de feiten zat.

Robinson werd in 2001 veroordeeld voor de moord op Sheila Box. Ze was doodgeschoten nadat ze een bar in Sikeston had verlaten waarvan ze mede-eigenaar was. Ze had 300 dollar bij zich. Volgens de politie had Robinson – die een verleden had als drugscrimineel – de vrouw gedood tijdens een drugdeal. Robinson kreeg levenslang, zonder de kans om vervroegd vrij te komen.

Flinterdun

Het dossier van het Openbaar Ministerie was nochtans flinterdun. Er was geen enkele fysiek bewijs voor de schuld van Robinson, alleen het verhaal van één ooggetuige: Albert Baker, een informant van de politie die beweerde dat hij gezien had dat Robinson Box neerschoot op een druk kruispunt. Er was ook een getuigenis van een gedetineerde die beweerde dat Robinson het misdrijf aan hem bekend had toen ze een cel deelden. Alleen, volgens de advocaat van Robinson – Charlie Weiss – zaten de twee nooit samen in de cel. “De openbare aanklager wist dat en liet hem toch getuigen.”

Drie jaar na de veroordeling zakte het dossier als een kaartenhuis in elkaar toen een andere man op een opname getuigde dat hij diegene was die Box drugs had verkocht en haar had doodgeschoten. “Ik zei dat ze het geld naar buiten moest gooien en dat ik haar daarna de drugs zou toesmijten”, kan je Romanze Mosby horen zeggen op de opname van 9 augustus 2004. Maar de man panikeerde toen hij zag dat de vrouw een geweer had. “En toen schoot ik op haar, omdat ik dat in een flits had gezien. Ik stapte naar haar toe, ze hief haar arm op en toen schoot ik haar neer.”

Mosby stapte in 2009 uit het leven en hoewel ook de twee getuigen op basis van wie Robinson in 2001 was veroordeeld toegaven dat ze gelogen hadden, bleef de man in de gevangenis. Baker gaf zelfs toe dat hij 2.500 dollar had gekregen toen hij ermee instemde om te getuigen.

Onder de mat

Het ene beroep na het andere werd vruchteloos aangetekend. Pas in februari van dit jaar oordeelde een rechter - Darrell Missey - dat het bewijs duidelijk aantoonde dat Robinson niet de moordenaar was. “De veroordeling moet herroepen worden omdat hoofdonderzoeker John Blakely onbetrouwbaar bewijsmateriaal gebruikte om Robinson te veroordelen en feiten negeerde en onder de mat veegde die hem vrijpleitten”, klonk het. (lees hieronder verder)

De staat Missouri had tot eind deze maand om Robinson een nieuw proces te geven of hem vrij te laten. Het werd het tweede. “Mijn leven was een ware nachtmerrie”, verklaarde de onschuldige man net voor zijn vrijlating aan nieuwsprogramma 48 Hours. “Een rollercoaster van emoties. Ik kan niet uitleggen waarom ik na al die tijd nog altijd in de cel zit. Elke dag krijg ik die vraag, van cipiers en van andere gevangenen. En elke keer doet het pijn.”

Dochter

Zelfs de dochter van de vermoorde vrouw geloofde in zijn onschuld en begrijpt niet waarom het zo lang duurde voor de onschuldige man vrijkwam. “Ik geloof met heel mijn hart dat hij het niet heeft gedaan. Ik sta achter hem. Ik steun hem”, aldus Crystal King.

Uiteindelijk kon Robinson gisteren de cel verlaten. Hij werd volgens zijn broer Reggie verwelkomd met een barbecue thuis. Zelf wilde hij eerst en vooral zijn moeder een knuffel geven. “Mensen zullen even moeten wachten voor ze hem te spreken krijgen”, zei Jannett McCaster nog. “Want ik denk dat ik hem een tijdje niet zal loslaten.”