David Letterman heeft Obama als eerste gast in nieuwe Netflix-show TT

20u42

Bron: ANP 0 REUTERS Obama was in 2015 al eens te gast bij David Letterman. De Amerikaanse presentator David Letterman heeft niemand minder dan Barack Obama als eerste gast in zijn comeback op televisie. Dat maakte Netflix bekend, evenals de naam van de show. My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman zal de maandelijkse talkshow heten. Letterman ontvangt elke aflevering een beroemde gast met wie hij een gesprek van een uur zal hebben.

Andere namen die de komende maanden langskomen bij de talkshowveteraan zijn George Clooney, Malala Yousafzai, Jay Z, Tina Fey en Howard Stern.

Na deze reeks shows wil de zeventigjarige Letterman, die in 2015 afscheid nam na 30 jaar lang de Late Night Show te hebben gepresenteerd, stoppen met het maken van televisie. Dat zei hij eerder in de radioshow van Howard Stern. Letterman zal in zijn laatste televisieoptredens waarschijnlijk te zien zijn met de lange baard die hij liet groeien na zijn afscheid in 2015. "Ik word begraven met deze baard", grapte hij. "Ik zweer het je, ik was het dagelijks scheren zo vreselijk zat", aldus Letterman tegen Stern.