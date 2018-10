David en Kathy zetten hun huis open voor jongeren in problemen. En dan heeft een van hen plots een nieuwe nier nodig. En David is een match KVDS

23 oktober 2018

18u06

Bron: The Washington Post 0 “Als je wil schrijf ik je een brief waarin staat dat we je hebben afgewezen.” Dat kreeg de Amerikaanse David Simpson (57) te horen van de arts die hem onderzocht had om te zien of hij als nierdonor kon fungeren voor een meisje dat hij samen met zijn vrouw Kathy (56) thuis opving. Madeline was één van de tientallen jongeren die ze een tweede kans gaven in het leven door hun huis voor hen open te stellen. Maar ze bleek heel ziek te zijn. En daarop kreeg het begrip ‘geven’ donderdag plots een heel nieuwe dimensie.

Het was in 2010 dat David en Kathy uit Washington DC voor het eerst iemand in hun huis verwelkomden: een vriend van Kathy’s zoon Santiago, die toen op de middelbare school zat. De jongen had honger en kreeg iets te eten. Al gauw volgden er nog vrienden, die vaak uit een heel moeilijke gezinssituatie kwamen. “We ontdekten dat ze thuis vaak niet veel hadden en daarom schoten we te hulp”, vertelt Simpson in de krant The Washington Post. “Als iemand bijvoorbeeld kleren nodig had, kreeg die iets van ons. Of geld om iets te kopen. Maar iedereen kon bij ons ook terecht voor een goed gesprek of een maaltijd met ons gezin. Iets wat velen niet kenden.”

Overnachten

Een aantal jongeren begon er ook te overnachten. Omdat ze op straat waren gegooid door hun ouders of omdat de oma bij wie ze woonden plots was overleden en ze geen dak meer boven het hoofd hadden. “Het ging geleidelijk, tot we vorig jaar 8 kinderen in huis hadden”, vertellen David en Kathy, die niet rijk zijn maar ook geen geldzorgen hebben.





Omdat ze niemand extra meer konden opvangen, overtuigden ze zelfs hun buren om ook enkele jongeren in huis te nemen. Ze zetten daarnaast een organisatie op – All Our Kids (AOK) – die fondsen inzamelt en intussen een 40-tal jongeren vooruithelpt. En dat is bijvoorbeeld ook met het betalen van het geld dat ze nodig hebben om verder te kunnen studeren. (lees hieronder verder)

Vandaag wonen er nog 4 twintigers bij David en Kathy en één daarvan is Madeline Hernandez (20). Ze kwam 3 jaar geleden bij de Simpsons terecht omdat ze ruzie had met haar ouders en thuis was weggelopen. “Ik had het lastig en ik had het gevoel dat ik nergens paste”, vertelt ze. Aanvankelijk bleef ze de hele tijd op haar kamer, maar langzaamaan ontdooide ze. Ze schoof steeds vaker aan voor het eten en begon intussen zelfs een studie aan de universiteit.

Tandarts

Haar medische problemen startten in 2016, toen ze net enkele maanden bij de Simpsons woonde. David nam haar mee naar de tandarts. Die mat ook haar bloeddruk en stuurde hen meteen naar de spoed. Daar werd vastgesteld dat Madeline een nierziekte had en dat ze een nieuwe nier nodig had. “We zagen haar voor onze ogen steeds zieker worden”, aldus Kathy. (lees hieronder verder)

Afgelopen zomer ging haar nierfunctie zodanig achteruit dat de dokters zeiden dat ze niet langer kon wachten op een transplantatie. David begon meteen rond te bellen en vond in totaal 8 mensen bereid om zich te laten testen, waaronder enkele van Madelines familieleden. Het was uiteindelijk David zelf die te horen kreeg dat hij in aanmerking kwam. Hoewel er maar een kans van 1 op 10.000 was geweest dat hij een match zou zijn. De beslissing om een van zijn nieren af te geven was dan ook eenvoudig, zegt hij. “Natuurlijk wilde ik het doen.”

Risico’s

Kathy was minder enthousiast omdat ze zich zorgen maakte om de medische risico’s. Stiekem had ze gehoopt dat iemand anders op de lijst van potentiële donors een match zou zijn. Maar toen het nieuws kwam dat het David was die in aanmerking kwam, zette ze zich daar snel overheen. Ze had het gevoel dat het lot tussenbeide was gekomen. En ze wilde daar niet tegenin gaan. (lees hieronder verder)

Vorige week donderdag was het dan zo ver. David en Madeline trokken naar het Georgetown University Hospital voor de ingreep, die in totaal 5 uur zou duren. Alles verliep goed en twee dagen later wandelden ze alweer samen door de gangen van het ziekenhuis, zo is te zien op Facebook. Intussen zijn ze allebei weer gezond en wel thuis.