David Cameron zadelde zijn land op met brexitsaga. Nu verdient hij tot 140.000 euro per uur

10 april 2019

10u30

Bron: The Guardian, Wirtschaftswoche, Focus 21 Het was David Cameron die in juni 2016 een referendum organiseerde waarna de brexitsaga begon. Na het besluit van de Britten om de EU te verlaten, zette de toenmalige premier een stap opzij en verdween van het politieke toneel. Maar hij moet geen boterham minder eten. Hij heeft zijn professionele leven een nieuwe lucratieve invulling gegeven.

“Waar is David Cameron vandaag de dag mee bezig?” zo vroeg de Britse pers zich al geruime tijd af. Het antwoord is misschien wat verrassend. De man verdient nu onder meer de kost door lezingen te geven ... over de brexit. En dat levert hem een aardige duit op, zo berichten The Guardian en het Duitse weekblad Wirtschaftswoche.

De oud-premier kan worden geboekt bij het ‘Washington Speakers Bureau’ dat ook voormalige leiders zoals George W. Bush en Tony Blair in de aanbieding heeft. “De presentaties van Cameron bieden een ongeëvenaard perspectief op de toekomst van de Europese Unie en de plaats van Groot-Brittannië in de wereld na de brexit”, klinkt het op de website.

Zijn optredens zouden Cameron tot 120.000 pond (omgerekend 140.000 euro) per uur opleveren. Daarnaast is de man actief als economisch adviseur - hij is lid van een commissie van de gerenommeerde London School of Economics en de universiteit van Oxford. Hij staat eveneens mee aan de wieg van een recent opgericht Brits-Chinees investeringsfonds met 750 miljoen pond (870 miljoen euro) in portefeuille.

Boek

Ook werkt hij aan een boek waarvoor hij een lucratieve deal van 800.000 pond (ruim 928.000 euro) heeft gesloten. Dat was in de afgelopen twintig maanden zijn hoofdbezigheid, weet de Britse pers. Het boek - dat voorlopig nog geen titel heeft - zou in september verschijnen. Om het schrijfproces te bevorderen, heeft hij een duur prieel in de tuin van zijn weekendhuis laten installeren. Bovendien zou hij een woning in Cornwall hebben gekocht voor twee miljoen pond (ruim 2,3 miljoen euro). Daarnaast is hij nog voorzitter van de Britse alzheimerliga, maar dat zou hij onbezoldigd doen.

De camera’s mijdt hij angstvallig. Half januari werd Cameron nog opgemerkt door een BBC-verslaggever aan zijn huis in Notting Hill. Hij vroeg aan de oud-premier of hij spijt had van het referendum. “Ik betreur de organisatie van het referendum niet. Ik ben gewoon mijn belofte nagekomen”, zei hij toen. “Ik heb wel spijt dat we de volksraadpleging hebben verloren (Cameron leidde de campagne om in de EU te blijven, nvdr.). En ik betreur eveneens de problemen die we ondervinden om het resultaat van het referendum uit te voeren.”

David Cameron on #Brexit: "I don't regret calling the referendum"



Former UK prime minister says he stands by his decision to hold the vote on leaving the EU - and he hopes Theresa May will win the vote of no confidence



[tap to expand] https://t.co/ozPytpgilU pic.twitter.com/28PThgbjgk

Groot contrast met Nigel Farage

Met die andere brexit-protagonist gaat het minder goed. “Mijn obsessie om de EU te verlaten heeft mijn leven geruïneerd”, zo stelde Nigel Farage een goed jaar geleden. “Met politiek valt er geen geld te verdienen”, verklaarde hij aan de Britse Daily Mail. “Zeker niet als je het aanpakt zoals ik: twintig jaar lang meer uitgeven dan je verdient. Ik moet grote uitgaven doen - veel kinderen waarvoor ik moet betalen.” De politicus heeft vier kinderen bij twee vrouwen. Eind 2017 moest de man een nieuwe hypotheek op zijn huis in Kent nemen om de nodige centen op tafel te kunnen leggen voor een woning voor zijn (ex-)vrouw Kirsten Mehr en de twee kinderen die hij met haar heeft.

“Mijn leven is niet gemakkelijk”, aldus Farage. “Ik kan niet in mijn eentje op straat wandelen in Londen. Mensen reageren agressief. Het is onaangenaam. In Londen zal ik nooit meer een normaal leven kunnen leiden”, besloot de politicus toen.

Maar de man die het politieke toneel al een paar keer vaarwel heeft gezegd, keert telkens terug. En hij zoekt - in tegenstelling tot Cameron - bewust de camera’s op. Het vroegere boegbeeld van de eurosceptische Ukip-partij was begin dit jaar betrokken bij de oprichting van een nieuwe brexit-partij: de ‘Brexit Party’. Begin april kondigde hij aan kandidaat te zullen zijn bij de Europese verkiezingen, als die door verder uitstel van de brexit toch zouden plaatsvinden in het VK.