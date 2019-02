David (19) werd geboren zonder onderarm en bouwt dan maar eigen protheses... uit Lego kg

07 februari 2019

18u14

Bron: Reuters 1 De 19-jarige David Aguilar uit Andorra is van kindsbeen af verzot op Lego. Niet alleen om kastelen en ruimteschepen te bouwen, maar ook om zijn eigen armprothese in elkaar te flansen. In tien jaar tijd ontwierp hij al vier modellen, elke prothese nog iets beter dan de vorige. “Lego hielp me om mijn kinderdroom te realiseren: om twee handen te hebben”, legt hij uit.

David werd geboren met een onderontwikkelde rechterarm, het gevolg van een zeldzame genetische aandoening. Desondanks groeide hij op als een volstrekt normale jongen met een passie voor Lego. En die passie bleek hem later goed van pas te komen.



Als kind gebruikte hij de bouwsteentjes immers voor eigen ‘uitvindingen’, zoals een petje met ingebouwde ventilator. Toen hij 9 jaar was bouwde hij iets dat hem nog veel verder zou brengen: zijn eigen kunstarm. Hij nam het Lego-bouwpakket voor een bootje en herorganiseerde de steentjes tot een prothese die rond zijn arm paste.



Het was een simpele constructie dat met een bandje rond zijn nek op z’n plaats werd gehouden, maar voor David was het een persoonlijke overwinning. “Als kind was ik heel nerveus om bij andere jongens te zijn omdat ik anders was”, klinkt het. “Ik wilde mezelf in de spiegel zien zoals ik andere jongens zag, met twee handen.”

Kunstarm uit helikopter

Negen jaar later, op z’n achttiende, besloot David om het nog eens te proberen. Hij puzzelde opnieuw een armprothese in elkaar naar een eigen ontwerp dat hij ‘MK I’ noemde, een knipoog naar de gelijknamige robotpakken van superheld Iron Man. Het resultaat was een veel sterkere prothese, gemaakt uit de rode en gele blokjes van een bouwpakket voor een helikopter.



Meteen na het bouwen, stortte David zich op een nieuw, nog geavanceerder ontwerp. De ‘MK II’ is een gerobotiseerde armprothese met een ingebouwde batterij en een kleine, zoemende motor. De prothese kan met een druk op de knop buigen als een elleboog en heeft een grijper aan het uiteinde om voorwerpen vast te nemen. Sindsdien verbeterde hij het ontwerp nogmaals met meer bewegingsvrijheid.

“Normaal”

Wanneer hij ze niet gebruikt, staan de kunstarmen te blinken op Davids kot in Barcelona, waar hij bio-ingenieurswetenschappen studeert aan de universiteit. Op z'n eigen YouTube-kanaal ‘Hand Solo’ toonde hij bovendien al enkele modellen in actie.



Met zijn bouwsels wil David niet enkel zijn eigen leven beteren, maar ook dat van anderen. Hij droomt ervan om na zijn studies de Lego-protheses te delen met andere mensen met een beperking. “Ik zou proberen om hun een prothese te geven, zelfs als het gratis is, zodat ze zich als een normaal persoon kunnen voelen. Want wat is normaal eigenlijk, toch?”

