Davey dacht dat hij nooit meer gelukkig zou worden nadat zijn zwangere vrouw werd gedood bij homejacking, tot hij Kristi ontmoette

Bron: Daily Mail 0 Facebook Davey en Amanda Blackburn enkele jaren geleden. Links Kristi Monroy. Een Amerikaanse man die twee jaar geleden zijn vrouw en ongeboren kind kwijtraakte bij een gewelddadige homejacking, heeft zijn geluk zien keren. Hoewel hij dacht dat hij nooit over het verdriet heen zou raken, had hij afgelopen week hartverwarmend nieuws te melden.

Het was op 10 november 2015 dat het noodlot toesloeg voor Davey en Amanda (28) Blackburn uit het Amerikaanse Indianapolis. Amanda – 12 weken zwanger – was alleen thuis met zoontje Weston (1 jaar) toen drie mannen binnenvielen langs de voordeur, die niet op slot was. Terwijl ze probeerde om zichzelf en haar zoontje te beschermen, kreeg ze een kogel in het hoofd. Ze stierf later in het ziekenhuis. Twee van de gevluchte overvallers poogden daarna nog geld af te halen met haar bankkaart.

“Het is onmogelijk om uit te drukken welke emoties ik allemaal door me heen voel gaan en te verwerken krijg”, vertelde Davey – die prediker is – net na de feiten. “Ik ben niet alleen mijn partner in de kerk kwijtgeraakt, maar ook mijn steun en toeverlaat en mijn beste vriend. Mijn echtgenote was een knappe, elegante en liefhebbende vrouw van God.” (lees hieronder verder)

Exact twee jaar na de feiten gaat het beter met de man. Meer nog, er is zelfs iemand nieuw in zijn leven, zo meldde hij gisteren zelf op zijn blog. “Ik heb na de dood van Amanda een jaar gewacht om opnieuw te daten. Ik zag Kristi Monroy voor het eerst in de fitness, in september vorig jaar. Pas nadat ik haar ook eens in mijn kerk had gespot, durfde ik op haar toe te stappen en kennis te maken.”

“Daarvoor hadden we misschien een dozijn woorden uitgewisseld, meestal gewoon een begroeting als we elkaar passeerden bij het sporten”, gaat hij verder. “Het werd pas echt interessant toen ze op een zondag in oktober in mijn kerk zat. Dat was het teken dat we dezelfde waarden deelden. Ik probeerde ‘toevallig’ met haar aan de praat te raken in de kerk, maar dat lukte niet meteen.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk duurde het nog tot in januari voor het ervan kwam. Het klikte, maar nog aarzelde hij of hij wel iets met haar zou beginnen. “Ik had te horen gekregen dat we onze relatie sowieso beter privé hielden tot na het proces tegen de moordenaars van Amanda. Maar toen de openbare aanklager me verzekerde dat het geen impact op de zaak zou hebben, besloot ik er toch voor te gaan.”

Afgelopen augustus brachten ze een week door bij zijn familie en daarna ook een week bij die van haar. Hij leerde ook het dochtertje van Kristi kennen, Natalia. Ook met hen klikte het en dat bracht Davey er vorige week toe om zijn vriendin een huwelijksaanzoek te doen. In december stappen ze in het huwelijksbootje. “Kristi is als een moeder voor Weston en Natalia als een grote zus”, zegt hij nog. (lees hieronder verder)

Intussen is ook de voorbereiding van het proces tegen Jalen W. (21), Larry T. (18) en Diano G. (24) in volle gang. Ze worden alle drie beschuldigd van moord. Vorige maand pleitte Jalen al schuldig aan twee inbraken en een overval. Het is nog niet duidelijk wanneer een uitspraak wordt verwacht.