Datalek gevonden in een van de mogelijke corona-apps

19 april 2020

12u57

Bron: Belga 2 In Nederland is bij Covid19-Alert, een Belgische corona-applicatie die in de running is om de officiële contact-tracingapp te worden, een datalek gevonden. Een bestand met zo’n 100 à 200 namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden werden meegekopieerd met de broncode toen die beschikbaar werd gesteld. Dat bevestigt Sander de Vries, een van de ontwikkelaars van de app.

De gegevens zijn afkomstig uit een ander project en zijn volgens de Vries per ongeluk niet verwijderd, terwijl dat wel de bedoeling was. De fout komt door de druk om de broncode snel openbaar te maken. “Een menselijke fout. Dat is niet goed, maar we hadden een half uur de tijd om de code online te zetten. Iedereen probeert iets goeds te doen, dat dit dan gebeurt is heel sneu. We hebben in elk geval geen enkel commercieel doel.”

Inmiddels zijn de gegevens verwijderd en de makers roepen mensen op die de informatie eraf hebben gehaald. De personen van wie de gegevens zijn uitgelekt, worden op de hoogte gebracht. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie worden geïnformeerd.

Dit weekend vindt een zogenaamde online “appathon” plaats in Nederland. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid waarbij de ontwikkelaars van zeven mogelijke corona-apps, waaronder Covid19-Alert, hun product presenteren. Het doel van de app is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Debat rond corona-app

In België vroegen honderd Belgische academici in een open brief aan de federale regering om dringend een publiek debat te voeren rond de corona-app. In landen als China, Israël, Zuid-Korea of Singapore werd deze technologie gebruikt in de strijd tegen het virus. "Staar je niet blind op technologie. Een app zal maar zo doeltreffend zijn als de menselijke gebruiker", aldus de academici.