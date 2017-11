Dat nobele vrijwilligerswerk in weeshuizen in arme landen? Je doet vaak meer kwaad dan goed ADN

Jongeren reizen jaarlijks massaal af naar derdewereldlanden voor vrijwilligerswerk in weeshuizen, maar doen hier soms meer kwaad mee dan goed.

Weeshuizen in toeristische gebieden zijn door de massale belangstelling een commerciële industrie geworden. Nederlandse kinderorganisaties beginnen morgen een mediacampagne om jongeren te waarschuwen.

Better Care Network Netherlands, koepelorganisatie van acht kinderorganisaties waaronder UNICEF, Wilde Ganzen en SOS Kinderdorpen, gaan met #StopWeeshuistoerisme en #goodintentionsbadidea op sociale media aandacht vragen voor de kwestie. De duizenden jongeren die naar weeshuizen afreizen weten vaak niet dat 80 procent van de kinderen in weeshuizen nog ouders hebben en worden uitgebuit. Vaak zitten de kinderen daar omdat hun ouders te weinig geld hebben, zij worden gedwongen om toeristen te vermaken. Omstandigheden in die weeshuizen worden bewust slecht gehouden zodat toeristen geld blijven geven. Kinderrechtenexpert Bruce Grant van UNICEF noemt het "een grote scam".