Dat leuke kastje van oma? Het verdwijnt steeds vaker naar Oost-Europa

18 september 2018

13u41

Bron: de Volkskrant 0

Waarom is Nederlands en Vlaams antiek zo populair in landen als Polen en Tsjechië? Antiquairszoon Hans Koster in het Estse dorp Alatskivi weet het antwoord.

Het is, net als in de rest van Europa, ook in het Estse dorpje Alatskivi ongewoon warm deze zomer. Onder de luifel van een caravan schuilt Johannes Cornelis Koster op een Biedermeier stoel voor de brandende zon. Zijn arm steunt op een antieke houten tafel, zijn voeten rusten op een Perzisch tapijt. Achter hem tikt een Franse klok de uren weg. Koster Senior had jarenlang een antiekhandel in de Amsterdamse Vijzelstraat, Koster’s antiek & curiosa, die sinds een aantal jaren is gesloten. Nu is hij op bezoek bij zijn zoon Hans.

