Dat is echte liefde! Al 56 jaar koopt Vincenzo elke dag een croissant voor Annamaria en schrijft hij lieve boodschap voor haar op verpakking Karen Van Eyken

14 februari 2018

17u07

Bron: Frosinone Today 0 De afgelopen 56 jaar heeft Vincenzo Fontana elke dag een croissant gekocht voor zijn vrouw. Hij eert zijn dierbare Annamaria door telkens een lieve boodschap op de verpakking te schrijven. Tijdens Valentijn kunnen we jullie dan ook geen mooier verhaal vertellen dan dat van deze Italiaanse tortelduifjes die bewijzen dat eeuwige liefde niet alleen voorbehouden is voor sprookjes.

"De liefdesboodschappen die Vincenzo op dat wit zakje schrijft - waarin de lievelingscroissant van zijn vrouw zit en die hij elke dag vers bij de bakker haalt - zeggen veel, zo niet alles over zijn liefde voor haar.

Eens hij de ontbijtkoek heeft gekocht, zet hij zich aan een tafeltje en pent zijn affectie voor zijn Annamaria neer in een volzin.

Bliksemschicht

"Toen ik haar voor het eerst zag, volgde meteen een bliksemschicht, een coup de foudre", onthult de tachtigplusser. In 1960 was Vincenzo 25 jaar en woonde in Frosinone. Zijn mooie buurmeisje trok zijn aandacht. Toen ze samen op de bus zaten, verklaarde hij haar zijn liefde. Sinds die dag zijn ze samen.

In 1962 werd hun zoon Alberto geboren, daarna volgde de tweeling Adam en Eve. Maar hun gezin was nog niet compleet. Een paar jaar later kwam Margherita ter wereld, daarna Daniele en tenslotte Davide, de benjamin van de familie.

En toen ze volwassen werden, lieten ze hun kroost met veel liefde los zodat ze op eigen kracht de geneugten maar ook de hinderpalen van het leven leerden kennen.

Ruzietjes

Is er dan nooit een ruzie geweest die het koppel uit elkaar dreef, zelfs maar voor een korte periode? Vincenzo wiens ogen blinken als hij over zijn echtgenote praat, begint te lachen. "De ruzies hebben ons net samengehouden. Het gekibbel verbrak de dagelijkse sleur en liet toe om elkaar telkens weer opnieuw te vinden", meent Vincenzo. Zonder (kleine) twisten af en toe kan de liefde nu eenmaal niet bloeien en groeien.

"Anna en ik hebben totaal verschillende karakters. Wij zijn het levende bewijs dat tegenpolen elkaar aantrekken", zegt hij.

Welke boodschap heeft Vincenzo voor de nieuwe generaties die bij de minste strubbeling in hun relatie de handdoek in de ring gooien? Wat is het geheim van een lang en gelukkig huwelijk?

Vincenzo aarzelt niet en antwoordt: "Toewijding, dat is de basis van een goede relatie."

Is de man dan nooit in de verleiding gekomen? "Ja zeker", zegt Vincenzo. "Maar als goede echtgenoot en vader heb ik altijd mijn verstand gebruikt. Het heeft geen zin om in bepaalde situaties je te laten leiden door emoties, je moet daarentegen net proberen om rationeel te blijven."

En wanneer Vincenzo dit zo vertelt, terwijl hij nog elke dag liefdesboodschappen aan zijn vrouw richt, dan moet je hem geloven. Eeuwige liefde bestaat echt.