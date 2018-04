Dat gênant moment waarop Melania weer de hand van 'The Donald' weigert Karen Van Eyken

25 april 2018

11u11

Bron: MSNBC, Twitter 0 Het staatsbezoek van de Macrons aan de Verenigde Staten loopt gesmeerd. Op één momentje na dan. Tijdens een fotomoment 'zocht' Donald Trump contact met zijn echtgenote. Maar Melania wilde haar hand duidelijk niet in de zijne leggen. Pas na meerdere pogingen had de Amerikaanse president succes. En uiteraard werd alles gefilmd.

Het was niet de eerste keer dat de first lady geen zin had om de hand van 'The Donald' vast te houden. Ook in februari wees ze zijn toenaderingspoging af toen het koppel het Witte Huis verliet om naar Ohio te gaan. Het werd een veelbesproken moment op sociale media.

En ook tijdens het staatsbezoek van het Franse presidentspaar heeft Donald Trump een blauwtje opgelopen bij zijn vrouw. Opnieuw. Zowat iedereen had het gezien. En Twitter maakte zich er vrolijk over:

She REALLY didn’t want to hold his hand... pic.twitter.com/CWUeDlN6RE UnsilentMajority 🌹(@ The_UnSilent_) link

Trump's attempt to hold Melania's hand at President Emmanuel Macron's State arrival at the White House: pic.twitter.com/99buAwsGHU Braxton(@ braxtonryn) link

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C BetsyBits(@ BetsyBits) link

Maar bij Emmanuel Macron had de Amerikaanse president duidelijk meer succes.