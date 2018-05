Dat de linkse presidentskandidaat in Colombia nog leeft, mag een wonder heten Marjolein van de Water

29 mei 2018

15u04

Bron: de Volkskrant 0 In de tweede ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen staan de rechtse Iván Duque en de linkse Gustavo Petro tegenover elkaar. Er staat dus echt iets op het spel voor Colombianen op 17 juni, maar wat precies?

Links

Gustavo Petro vecht al zijn hele politieke leven tegen de conservatieve en steenrijke elite die van oudsher de dienst uitmaakt in Colombia, en is van plan de extreme ongelijkheid aan te pakken. De 58-jarige econoom is voor een deel van de Colombianen een welkome frisse wind, maar zijn progressieve voornemens wekken ook angst.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN