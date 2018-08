Dashcamvideo toont zware knal op Canadese snelweg, miraculeus genoeg vallen er geen doden ADN

07 augustus 2018

15u47 0 De dashcam van een takelwagen die zaterdag een pick-up met pech kwam helpen op Highway 401 in Toronto, heeft het zware ongeval dat daarop volgde, vastgelegd. De takelman heeft de schokkende beelden online gedeeld om automobilisten op te roepen alert te blijven en voldoende af te remmen als ze noodvoertuigen zien.

Opgepast: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Op de dashcambeelden is te zien hoe de takelwagen voor de pick-up staat. Die is enkele minuten daarvoor scheef en in panne op de baan beland na een klein ongevalletje. Naast de pick-up staat een man, in het voertuig zitten nog twee mensen. En dan verschijnt er plots een witte Lexus die de situatie te laat opmerkt en in volle vaart op de gestrande wagen knalt.



Banden, brokstukken en voorwerpen uit de auto vliegen door de lucht. De man die naast het voertuig stond, komt in de vangrail terecht. De twee mensen die nog in de pick-up zaten, worden de lucht in gekatapulteerd. Eén persoon eindigt wat verder met zijn buik op de grond, een andere strompelt in shock over de autostrade. Als bij wonder overleven alle betrokkenen het ongeval. Ze lopen enkel lichte, niet-levensbedreigende verwondingen op.

Vaart minderen

Adil Kanan van takeldienst Metro One Auto Services Inc is er zeker van dat de bestuurder van de Lexus niet aan het opletten was. “Hij bleef snel rijden en reed recht op hen af. Mensen moeten echt veel meer oppassen voor onverwachte situaties op de weg. En als ze zo’n situatie naderen, moeten ze vaart minderen en opzij gaan. Hier was echt genoeg tijd om trager te rijden."

