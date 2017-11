Dashcamvideo doet naar adem happen: truck vol in de remmen voor plots overstekend jongetje Joeri Vlemings

12u03

Bron: nrk.no 77 screenshot/rv Een Noors jongetje heeft ontzettend veel geluk gehad. Toen hij vanachter een bus een drukke weg wou oversteken, kon een vrachtwagen uit de tegenovergestelde richting maar net voldoende remkracht genereren om een vreselijke crash te vermijden.

De levensgevaarlijke situatie deed zich al op 19 juni voor in het Noorse dorpje Gol, maar pas nu duiken de beelden, gefilmd door de dashcam van truckchauffeur Tor-Bjørn Kyrkjebø, op. We zien hoe een bus midden op de weg stopt en vijf schoolkinderen dropt. Twee van hen willen meteen te voet de baan dwarsen, zonder rekening te houden met het verkeer dat van de andere kant komt. Een vrachtwagenchauffeur van de tegenovergestelde richting kan de kinderen niet zien omdat ze vanachter de bus komen. De Volvotruck moet vol in de remmen en een jongen kan nog net weglopen vóór hij fataal gegrepen zou worden door de aanstormende wielen. De vrachtwagen zou uitgerust zijn met een automatisch remsysteem en/of de chauffeur beschikte over ongelooflijke reflexen.

Bjørn Kyrkjebø was zwaar onder de indruk van het gebeuren. Hij postte uiteindelijk de beelden online om kinderen te waarschuwen voor zulke gevaarlijke verkeerssituaties. Hij zei dat hij nog met zijn lichten flashte en toeterde, toen hij boven het dak van de bus de oplegger van de andere kant aan hoge snelheid zag afkomen: "Meer kon ik ook niet doen".

Gelukkig liep alles goed af. Volgens busmaatschappij Brakar lijkt het erop dat hun chauffeur buiten een toegelaten halte stopte. Ze onderzoeken de zaak. De school in Noorwegen heeft maatregelen genomen om een en ander veiliger te laten verlopen in de toekomst.