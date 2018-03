Dashcambeelden tonen hoe kleuter helemaal alleen over drukke steenweg kruipt LG

21 maart 2018

12u54

Bron: KameraOne 0

Vreemde taferelen in Vietnam. Dashcambeelden tonen hoe een vrachtwagenbestuurder abrupt moet stoppen voor een kruipende kleuter die op z'n eentje een drukke baan oversteekt. De twee inzittende mannen stappen uit om het kind zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Een vrouw - die langs de andere kant van de straat komt aangelopen - brengt de kleuter veilig naar de overkant. Hoe het kind daar kon belanden, is onduidelijk.