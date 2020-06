Dashcambeelden onthullen hoe Amerikaanse agenten fantaseren over moord op zwarte medeburgers: “We roeien hen gewoon uit” kv

25 juni 2020

20u42 10 “Er zit een rassenoorlog aan te komen en ik ben er klaar voor”, zo voorspelde agent Michael ‘Kevin’ Piner uit Wilmington, North Carolina tijdens een gesprek met een collega, niet wetende dat zijn dashcam aan stond. De camera registreerde twee conversaties met twee andere agenten waarin ze allen erg racistische opmerkingen maakten. De gesprekken kwamen aan het licht tijdens een interne audit op het politiedepartement. De drie betrokken agenten werden aan de deur gezet. D e politie van Wilmington bracht zelf het nieuws naar buiten over het ontslag van het drietal en publiceerde ook het verslag van de audit .

De dashcam registreerde eerst een conversatie tussen Piner en agent James ‘Brian’ Gilmore, die met zijn dienstvoertuig langs dat van Piner stopte om een praatje te maken. Dat gesprek dwaalde uiteindelijk af naar de betogingen tegen racisme en buitensporig politiegeweld die momenteel plaatsvinden in de hele VS en Piner merkte op dat hun politiedepartement “enkel geïnteresseerd is in knielen met de zwarten”. Gilmore stelde vervolgens dat Afro-Amerikanen denken “dat ze hun eigen god zijn” en het duo uitte kritiek op twee zwarte collega’s.

“Gewoon het lijk aan de kant leggen en vooruit gaan”

Het gesprek eindigde toen Piner werd opgeroepen voor een noodgeval. Ongeveer een half uurtje later kreeg hij een telefoontje van collega Jessie Moore, die hem vertelde over “een negerin” die hij de dag voordien arresteerde. De zwarte arrestante spartelde tijdens de arrestatie tegen en “verdiende op dat ogenblik gewoon een kogel”, stelde Moore. “Gewoon het lijk aan de kant leggen en vooruit gaan”, ging hij verder. “Dat is wat ik je al eerder probeerde te zeggen”, beaamde Piner.

Moore uitte ook zijn ongenoegen over een Afro-Amerikaanse vrederechter genaamd Daniels die hij een “verrekte negermagistraat” en een “flikker” noemde. “God heeft een bijzonder plekje voor mensen zoals hij”, ging hij verder. “Ik hoop dat ze branden in de hel. Ik haat hen. Het is jammer, man, want niet alle zwarte mensen zijn zo”, klonk het. “De meeste wel”, reageerde Piner. “90 procent van hen, verdomme 90 procent”, concludeerde Moore vervolgens.

“Burgeroorlog nodig”

Piner is ervan overtuigd dat er een burgeroorlog zit aan te komen en hij is “er klaar voor”, stelt hij. De man is bovendien van plan om een nieuw aanvalswapen te kopen. “Binnenkort gaan we gewoon die verdomde negers afslachten. Ik kan niet wachten. God, ik kan niet wachten”, zegt hij in de video. Moore reageert dat hij dat niet zou doen, maar Piner antwoordde: “Ik ben er klaar voor”. Volgens Piner is er een burgeroorlog nodig “om hen van de kaart te vegen”. “Dat zal hen vier of vijf generaties achteruitzetten”, klonk het nog. “Je bent gek”, reageerde Moore en de opname stopte kort daarna.

Ontslagen

De politie van Wilmington deelt mee dat de agenten geconfronteerd werden met de audio-opnames en de kans kregen om zich te verantwoorden voor hun uitspraken. Aangezien hun opmerkingen het politiekorps in een slecht daglicht stellen en niet stroken met de ethische voorschriften voor politieagenten, werd besloten om hen de deur te wijzen. De korpschef stelt ook dat het drietal niet in aanmerking komt om opnieuw aangeworven te worden in Wilmington en stelt voor dat hun namen worden toegevoegd aan de Nationale Decertificeringsindex, een nationaal register van agenten die zich schuldig maakten aan wangedrag. Verder wordt ook onderzocht of er arrestaties verricht zijn waarbij de agenten enige vooringenomenheid jegens de arrestanten vertoonden.

Lees ook: “Van een politieagent moet je bang zijn. Dat is één van de eerste dingen die ik geleerd heb toen ik naar de VS verhuisde” (+)