Dashcambeeld toont bizarre vliegtuigcrash

Redactie

17 juli 2019

10u45

Bron: Kameraone, AP

Een dashcam van een geparkeerde wagen kon vastleggen hoe een vliegtuig tegen een gebouw crasht. Het vliegtuig was net opgestegen van de Amerikaanse luchthaven Addison Airport in Texas, maar week al snel af van haar koers. 10 mensen overleefden de klap niet, van het vliegtuig schiet niets meer over.