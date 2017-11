Daryll besmette anderen opzettelijk met hiv. Op beelden is te zien hoe hij staalhard liegt tegen politie Koen Van De Sype

Bron: Sussex Police, Metro 0 Sussex Police, RV Daryll Rowe. De politie van het Britse Sussex heeft beelden vrijgegeven van de ondervraging van een man die verscheidene mensen opzettelijk besmette met hiv. Daarop is te zien hoe Daryll Rowe (27) doodkalm en staalhard liegt over het feit dat hij niet wist dat hij drager was van het virus.

De politie verspreidde de beelden nadat Rowe gisteren in de rechtbank schuldig was bevonden aan vijf gevallen van het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en vijf pogingen daartoe. Het is de eerste keer dat een dergelijke zaak met succes wordt vervolgd in het Verenigd Koninkrijk.

Op de beelden die de politie vrijgaf, is te zien hoe de man tijdens een verhoor kalm vertelt dat hij niet seropositief is. Tijdens het onderzoek ontkende hij ook dat hij onbeschermde seks had gehad met zijn slachtoffers en met condooms had geknoeid om zijn bedpartners te besmetten met het virus waarmee hij maanden ervoor zelf was gediagnosticeerd, in april 2015 in Edinbrugh. Kort erna verhuisde hij naar Brighton. Hij vertelde dat hij dacht dat hij genezen was door het drinken van urine - meermaals per dag - en ontkende dat hij zijn slachtoffers vertelde dat hij ‘clean’ was.

Dokters raakten gealarmeerd toen hij niet meer kwam opdagen voor zijn afspraken en zijn behandeling weigerde die hem minder besmettelijk maakte. Hoewel hij ervoor gewaarschuwd werd dat hij vervolgd kon worden als hij anderen in gevaar bracht of opzettelijk het virus gaf.

Alarm

Toen zijn eerste twee slachtoffers hun diagnose kregen en seks gehad bleken te hebben met een gelijkaardige man, sloeg het ziekenhuis waar ze behandeld werden alarm. Rowe werd in februari vorig jaar opgepakt, maar ontkende alles. Er werd via de media een waarschuwing de wereld ingestuurd voor anderen die seks met hem hadden gehad en daarna meldde zich nog een derde slachtoffer.

Tegen de tijd dat Rowe opnieuw werd ondervraagd, had de politie zijn medisch dossier al bemachtigd, waaruit bleek dat hij had gelogen over zijn hiv-status. Hij werd op borg vrijgelaten, maar nam in november vorig jaar de benen en maakte nog meer slachtoffers, onder een valse naam.

Toen hij uiteindelijk gelokaliseerd werd door de politie in het huis van zijn laatste slachtoffer, vonden agenten in zijn rugzak een aantal gesaboteerde condooms. Er zat een kleine scheur in de verpakking en Rowe bleek de zaadreservoirs van de rubbertjes te hebben afgeknipt en ze vervolgens weer opgerold en teruggestopt te hebben in hun folie.

De jury had 18 uur nodig om tot een uitspraak te komen, maar was bijna unaniem. Rowe hoorde het verdict bewegingloos aan. Hij blijft nu in de cel tot 29 januari volgend jaar, als zijn strafmaat bepaald is. De rechter wil ook een psychiatrisch rapport van de man. Hij riskeert levenslang en meer als hij als een gevaar beschouwd wordt voor de samenleving.

"Gevaarlijk man"

“Hij is een gevaarlijk man”, aldus onderzoeker Andy Wolstenholme van de politie van Sussex. “Het is de eerste keer dat iemand vervolgd én veroordeeld wordt voor het opzettelijk besmetten van anderen met hiv in ons land. Het verdict zal hopelijk wat gemoedsrust geven aan de slachtoffers, die zich heel moedig toonden tijdens het onderzoek.”

