Dappere Noah (5) redt zijn familie en hond uit brandend huis ttr

14 februari 2020

09u17

Bron: cnn 6 De 5-jarige Noah Woods uit Bartow County, in de Amerikaanse staat Georgia, wordt vandaag uitgeroepen tot erelid van de lokale brandweer. De dappere jongen kon zonder in paniek te raken zijn hele familie redden uit een brandend huis.

De kleine Noah werd zondagnacht wakker door vlammen in zijn slaapkamer die hij met zijn 2-jarige zus deelde. Onmiddellijk nam hij zijn zusje uit haar bed en besliste om door het slaapkamerraam te ontsnappen aan het vuur. Op dat moment lagen nog zes andere familieleden in het huis te slapen.

Zonder te aarzelen ging Noah vervolgens opnieuw naar binnen en bracht de hond des huizes in veiligheid. Daarna ging hij naar zijn oom, die in het huis ernaast woont. De man bracht de hulpdiensten op de hoogte en maakte intussen de andere familieleden wakker. Niet veel later stond het hele gezin veilig buiten. “Zonder Noah waren we er vandaag niet meer geweest”, schrijft de opa op een website waar de familie mensen om financiële steun vraagt voor het herstellen van hun huis.

De lokale brandweer heeft de 5-jarige uitgeroepen tot held. Hij ontvangt vandaag een prijs voor zijn reddingsactie, zo staat te lezen bij een foto van Noah op de Facebookpagina van de Bartow County Fire Department.