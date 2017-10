Dappere bejaarde (90) slaat inbreker het huis uit met wandelstok HA

Bron: RTL France 1 thinkstock Een dief heeft bot gevangen tijdens een inbraak bij een bejaarde dame deze week in het Franse Alsace. De 90-jarige vrouw joeg de nachtelijke inbreker de deur uit met haar wandelstok, schrijft RTL.

De vrouw was in haar slaapkamer tv aan het kijken toen ze rond middernacht lawaai hoorde. Dat bleek niet afkomstig te zijn van een kat, zoals Jacqueline (90) aanvankelijk dacht, maar van een inbreker. In de keuken kwam ze oog in oog te staan met de dief. "Hij had alle lades opengetrokken en had mijn notitieboekje vast", getuigde Jacqueline aan RTL France. "Ik heb hem op het hoofd geslagen met mijn wandelstok. Hij begon te wankelen en vluchtte richting de deur. Toen heb ik hem nog een keer geslagen." Na die tweede klap vluchtte de dief zonder buit het huis uit. Jacqueline is vooral opgelucht dat de inbreker de benen nam, en dat ze al haar bezittingen nog heeft.