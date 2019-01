Dansvideo moet aantonen wat voor een “leeghoofd” jongste Congreslid ooit is, maar die laat zich niet uit het lood slaan TT

04 januari 2019

20u31

Bron: Reuters, The Guardian, The Hill, Belga 0 “Dit is Amerika's favoriete communistje, die denkt alles te weten maar zich gedraagt als het lompe leeghoofd dat ze is.” Met die zin postte een anonieme gebruiker gisteren een oude video van de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez op Twitter. De Democrate kreeg echter niets dan lof voor haar ‘moves’ en deed er vandaag nog een schepje bovenop.

Ocasio-Cortez werd in november voor het eerste verkozen en is met haar 29 jaar het jongste Congreslid ooit. Gisteren legde ze samen met haar collega’s de eed af in het nieuwe Huis van Afgevaardigden. Dat Huis is -voornamelijk dankzij de Democraten - vrouwelijker, diverser en jonger dan ooit.

Maar niet iedereen lijkt met die diversiteit om te kunnen. Een anonieme gebruiker, die ondertussen zijn account heeft verwijderd, postte een deel van een video uit 2010 van een toen 21-jarige dansende Ocasio-Cortez. Daarin doet de toen nog studente enkele scenes na uit ‘The Breakfast Club’. Een redelijk onschuldige video, maar niet voor iedereen dus.

“Dit zal ze nooit te boven komen”

Al kreeg Ocasio-Cortez meteen heel wat lof en moest de anonieme twitteraar het vooral ontgelden. Acteur en komiek Patton Oswalt tweette dat “ze het nooit te boven zal komen dat de wereld ziet hoe ze ... (kijkt naar de video) ... geweldig aan het dansen is en zich amuseert met vrienden op school?” Acteur Russell Crowe noemde Ocasio-Cortez’ moves “geweldig”: “Hoe meer politici we hebben zoals zij, hoe sneller we allemaal aan het dansen zullen zijn.” Ondertussen is er ook al een Twitter-account ‘AOC danst op elk liedje’ met de dansvideo onder andere nummers gemonteerd.

En Ocasio-Cortez zelf? Die noemde het een eer een van de weinige verkozenen te zijn “die de eer hebben goed te kunnen dansen”. Ze deed er vandaag ook nog een schepje bovenop door haar dansje gewoon nog eens te herhalen. Niet als studente deze keer, wel als parlementslid in haar kantoor in het Amerikaanse Congres. “Ik hoor dat de Republikeinen vinden dat dansende vrouwen een schande zijn. Wacht maar tot ze ontdekken dat vrouwelijke Congresleden ook dansen!”

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link