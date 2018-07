Dansende FBI-agent die per ongeluk man neerschoot in nachtclub mag weer wapen dragen IB

11 juli 2018

00u07

Bron: ANP 0 Een FBI-agent die onbedoeld wereldwijde bekendheid kreeg door tijdens een wilde dans per ongeluk een omstander neer te schieten, krijgt zijn vuurwapen terug. Chase Bishop mag zijn wapen ook buiten werktijd dragen, mits hij dat doet op een wijze "die conform het FBI-beleid is". Dat meldt een woordvoerder van de aanklager aan The Denver Post.

De juridische problemen van de 29-jarige Bishop zijn overigens nog niet ten einde. De autoriteiten vervolgen hem voor de schietpartij in een nachtclub. Hij kan volgens Amerikaanse media in principe twaalf jaar cel krijgen voor het incident, dat is gefilmd door een omstander.

Op de beelden is te zien hoe Bishop omringd door toeschouwers staat te dansen. Hij verliest zijn vuurwapen als hij op de dansvloer een salto maakt. De agent grist het wapen snel van de grond, maar schiet daarbij een omstander in zijn been. De man raakte ernstig gewond.