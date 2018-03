Dansen én gewraakte films vandaag verboden in Duitsland, Spanje hangt vlaggen halfstok voor Pasen Joeri Vlemings

30 maart 2018

12u32

Bron: The Guardian, NOS 0 Goede Vrijdag is de dag waarop Christenen de lijdensweg en de kruisdood van Jezus herdenken. Voor de katholieke gelovigen is het een verplichte vastendag. In Duitsland geldt daarom zelfs een dans- en feestverbod. Defensie in Spanje draagt dan weer op alle vlaggen van militaire installaties halfstok te hangen ter ere van Pasen. In beide landen leidt een en ander tot groeiend protest.

Duitsland heeft de oude, ooit door de kerk opgelegde regel van het 'Tanzverbot' nog altijd niet opgegeven, ook al verzetten jongeren er zich meer en meer tegen. Ook ruim 700 films mogen niet vertoond worden op Goede Vrijdag in Duitsland, omdat ze niet passen bij de Christelijke feestdag: "het lijden van Jezus Christus moet in alle rust worden herdacht". Onder meer King Kong, Terminator en de Nederlandse film New Kids Nitro worden vandaag geweerd uit de cinemazalen.

De ene deelstaat is strenger dan de andere in het toepassen van de archaïsche wetgeving. In Bochum kreeg een bioscoop twee jaar geleden nog een boete van 100 euro voor de vertoning van The Life of Brian. Maar de tijden veranderen en stilaan ook de normen. Sinds 2000 is nog maar 1 procent van de films afgekeurd voor een "niet passende" verhaallijn. Overigens geldt de wet niet voor films afgespeeld op tv of online.

Een overtreding van het dansverbod kan je 1.000 euro kosten. Sommigen deelstaten handhaven het verbod zelfs van Witte Donderdag tot Stille Zaterdag, maar Berlijn past het dan weer enkel tussen 4u en 21u toe. 's Avonds en 's nachts mag daar dus wél gefeest worden, net als in Hamburg. Clubs en discotheken kunnen verder sinds twee jaar een vergunning aanvragen om open te blijven. Wat niet wegneemt dat ze er op vele plaatsen in Duitsland vandaag toch voor kiezen om te sluiten.

In een andere seculiere Europese staat, Spanje, vaardigde het ministerie van Defensie dan weer voor de twee keer op rij het bevel uit om de Spaanse vlaggen aan alle militaire plaatsen in het land vandaag halfstok te hangen. De reden is ook daar het katholieke paasfeest en de herdenking van Jezus' dood. Het bevel loopt sinds gisteren 14u tot 1 minuut over middernacht paaszondag. Defensie zegt zo "een gebruik in ere te houden", dat "deel uitmaakt van de seculiere traditie van de legertroepen".

Uit een recente studie van het Spaans centrum voor sociologisch onderzoek blijkt dat 68,5 procent van de Spanjaarden katholiek is en 26,4 procent atheïstisch. Twee miljoen inwoners zijn moslim en 50.000 joods. Minder dan de helft van de christenen gaat naar de mis.

Die meerderheid aan christenen is niet doorslaggevend voor de nationale ombudsman, Fernández Marugán, die kritiek heeft op het halfstok hangen van de Spaanse vlag. Hij verwerpt de argumenten van het ministerie, dat zich baseert op een gerechtelijke uitspraak uit 2017, die soldaten "het recht geeft om deel te nemen aan vieringen van religieuze aard, waaraan het leger traditioneel deelneemt". De uitspraak houdt volgens Marugán geen steek in het geval van "een begrafenis met militaire eer om religieuze motieven, zoals de herdenking van de dood en verrijzenis van Jezus Christus".

De ombudsman vindt verder dat er "nog altijd een religieuze connotatie aan de traditie hangt, ook al is ze door de jaren heen geseculariseerd". Marugán pleit voor neutraliteit van de staat ten aanzien van de verscheidene godsdiensten en vindt dat de vlaggenkwestie "mensen het gevoel kan geven dat de staat geneigd is de ene religie meer te eren dan de andere".