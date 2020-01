Exclusief voor abonnees

Danny was jarenlang piloot voor sultan van Oman: “Hij ging incognito de straat op om te horen wat de bevolking écht dacht”

Stéphanie Romans en Esther De Leebeeck

12 januari 2020

14u41

Bron: eigen info

De Omaanse bevolking is drie dagen in nationale rouw na de dood van hun sultan Qaboos bin Said Al Said. “En dat is gemeend”, zegt Danny Croon (62). Hij kan het weten, want Croon werkte elf jaar in Oman als helikopterpiloot voor de sultan. “De sultan heeft meer gedaan voor het volk dan al zijn voorgangers.”