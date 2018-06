Danny S. over Pinkpopdrama: Ik zag ze niet, het was een ongeluk Simone Van Zwienen

24 juni 2018

14u25

Bron: AD.nl 1 Het Pinkpopdrama waarbij vorig weekend vier festivalgangers geschept werden door een auto was een noodlottig ongeval. De 34-jarige bestuurder zag de mensen niet op de weg zitten en noemt het zeer traumatisch. Dat staat in een verklaring die de advocaat van de man heeft vrijgegeven. Het is voor het eerst dat Danny S. zelf reageert.

De man uit Heerlen werd deze week vrijgelaten omdat er volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie geen opzet in het spel was. Hij zat enkele dagen vast en werd meer dan tien uur lang verhoord door de politie. "Bij de politie heeft mijn cliënt zijn volledige medewerking gegeven aan het strafrechtelijk onderzoek en volledige openheid van zaken gegeven omtrent de toedracht van dit noodlottig ongeval", aldus advocaat Raimon Maessen.

S. was die zondag samen met zijn gezin naar Pinkpop geweest, een onvergetelijk dag met als hoogtepunt de afsluiting van Bruno Mars. "Na een geslaagde dag keerde hij samen met zijn gezin nagenietend naar huis waar hij voor middernacht arriveerde", schrijft Maessen. De Heerlenaar werkt als podiumopbouwer en zou de volgende dag in Amsterdam aan de slag moeten voor de opbouw van het podium voor de concerten van Béyonce en Jay-Z. Hij zou in dat kader een collega oppikken die met hem mee zou gaan naar Amsterdam, vandaar dat hij in de vroege maandagochtend van huis vertrok om zijn collega op te halen.

In een waas naar huis gereden

Onderweg nam hij de, op dat moment opengestelde, Mensheggerweg, waar zich het tragische ongeval voltrok. "Hij heeft uitsluitend op de weg gereden, voerde verlichting en benadrukt geen mensen op de doorgaande weg te hebben zien zitten. Hij werd nietsvermoedend plots opgeschrikt door de aanrijding die zich vervolgens voltrok. Hij heeft niet kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door uit te wijken, doordat hij de slachtoffers niet op de weg heeft zien zitten."

De advocaat stelt dat S. vanaf dat moment in shocktoestand verkeerde en is vervolgens in een waas naar huis gereden zonder dat hij zich achteraf kan herinneren hoe en op welke wijze hij dit heeft gedaan. "Achteraf betreurt hij enorm dat hij niet is gestopt na de aanrijding, doch verkeerde hij in een shocktoestand en kan dit niet meer terugdraaien. Voor hem was dit óók een traumatische ervaring."

Tijd terugdraaien

Toen S. eenmaal tot zinnen kwam en zich realiseerde bij wat voor vreselijk ongeval hij betrokken was geraakt die ochtend, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie.



S. betuigt zijn oprechte medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden. "Hij realiseert zich dat de gevolgen van het Pinkpopdrama voor slachtoffers en nabestaanden vreselijk en onomkeerbaar zijn. Hij zou het allerliefste de tijd willen terugdraaien zodat alle betrokkenen dit vreselijk trauma bespaard was gebleven", aldus Maessen. "Hij wenst nogmaals te benadrukken dat er sprake is van een tragisch en noodlottig ongeval en dat hij geen enkele intentie had, toen hij op de bewuste maandagochtend zoals zo velen aan een nieuwe werkweek begon, om andere mensen in gevaar te brengen, laat staan (dodelijk) letsel toe te brengen."



Volgens de advocaat heeft het voorval een enorme impact op de man en zijn naaste omgeving. "Hij zal de rest van zijn leven moeten leven met de gevolgen van dit tragisch ongeval, zijn leven voor en na maandag 18 juni 2018 zal nooit meer hetzelfde zijn."

