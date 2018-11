Dankzij deze miljardair is Trump niet langer rijkste politicus van Amerika HR

13 november 2018

22u38

Bron: Forbes, Business Insider 0 President Donald Trump is niet langer de rijkste politicus van Amerika. Als Jay Robert ‘J.B.’ Pritzker binnenkort aantreedt als gouverneur van de staat Illinois, komt hem die eer te beurt. De miljardair behoort tot de familie die eigenaar is van de Hyatt-hotelketen, en kreeg tijdens zijn campagne steun van ex-president Obama.

Pritzker kwam op voor de Democraten en werd verkozen als gouverneur in Illinois. Tijdens zijn campagne spendeerde hij maar liefst 171,5 miljoen dollar, van zijn eigen geld. Veel minder boterhammetjes zal hij daardoor niet gegeten hebben, want zijn fortuin is geschat op 3,2 miljard dollar. En dat is meer dan het vermogen van de zittende president. Volgens Forbesbezit Donald Trump 3,1 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog 3,7 miljard.

Pritzker wordt de rijkste gouverneur in de recente Amerikaanse geschiedenis. Volgens Business Insider is hij ook de op één na rijkste Amerikaanse politicus in functie, na de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg. Zijn vermogen wordt geschat op 46,4 miljard dollar.

SpaceX

Trump is naar eigen zeggen een selfmade-miljardair, maar dat geldt niet voor Pritzker. Zijn oom richtte in 1957 de hotelketen Hyatt op. Die werd gerund door zijn broer Donald, de vader van de pas verkozen gouverneur van Illinois. “Ik besef dat ik geluk heb gehad, met een goede familie en de middelen om mijn dromen te kunnen najagen”, zei hij in 2017 bij het begin van zijn campagne. Midden jaren ’90 richtte hij samen met zijn broer de Pritzker Group op, die eigenaar is van een aantal bedrijven en mee investeert in raketbouwer SpaceX van Elon Musk.

Clinton en Obama

De zus van ‘J.B.’ Pritzker, Penny - ook miljardaire - was in de regering van president Barack Obama een tijdje minister van Handel. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016, gaf Pritzker meer dan 14 miljoen dollar steun aan de Democraten, onder meer voor de campagne van Hilary Clinton. In 2008 steunde hij ook al de campagne van Barack Obama.