Danielle vertelt hoe ze haar man langzaam zag aftakelen en sterven door Creutzfeldt-Jakob

15 februari 2019

10u43

Bron: Inside Edition, Facebook, GoFundMe 0 “Een vreselijke nachtmerrie waaruit ik maar niet wakker kon worden”: zo noemt de Amerikaanse Danielle Gibson de strijd van haar man tegen de gruwelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Die veranderde hem in een jaar tijd van een boom van een vent in een schim van zichzelf. Twee weken geleden stierf hij en nu wil ze aandacht vragen voor de aandoening en iedereen vertellen over de impact ervan.

Net voor zijn dood postte Danielle nog een aangrijpend filmpje op Facebook, waarop te zien is hoe ze voor haar man zingt. “Als ik dat deed, zag ik de ziel van mijn verwoeste echtgenoot weer heel even in zijn ogen glinsteren”, vertelt ze aan de nieuwssite Inside Edition.

De ellende begon in december 2017, zo vertelt ze op een speciale internetpagina waar ze sinds twee maanden geld inzamelt om de medische rekeningen van haar man te kunnen betalen. “Op een dag kwam hij thuis en zei hij dat hij een klap op zijn hoofd had gekregen. Hij kon niet zeggen hoe het gebeurd was en achteraf begon ik te twijfelen of zijn verhaal wel klopte. Later begon hij zijn kortetermijngeheugen te verliezen en kreeg hij last van vreselijke hoofdpijn.”





Op een avond kwam hij niet naar huis en Danielle maakte zich zorgen. Uiteindelijk belde de politie om te zeggen dat ze de 33-jarige machinist gevonden had in de buurt van de luchthaven van Nashville (Tennessee), niet ver van waar het gezin woonde. Hij had de agenten verteld dat hij niet meer wist waar hij zijn wagen geparkeerd had. (lees hieronder verder)

Beetje bij beetje begon ook zijn persoonlijkheid te veranderen. Van een vrolijke en zorgeloze vader van vier in een geïrriteerde man. Dat ging zo snel dat Danielle ging denken dat hij misschien leed aan een bipolaire stoornis, waarbij euforische en depressieve momenten elkaar afwisselen. Of aan een vroege vorm van dementie. Of zelfs aan hersenkanker.

“Hij was bij tijden zo verward, dat ik de kamers in ons huis moest labelen”, gaat ze verder. “Langzaamaan lukte het hem ook niet meer om te lezen. En om zijn naam te schrijven. Daarna vielen ook zijn armen en benen uit. Het ging heel snel. Het was vreselijk.”

Dokter

Het koppel ging maandenlang van de ene dokter naar de andere in de hoop te weten te komen wat er aan de hand was, maar niemand kon antwoorden geven. Uiteindelijk kwamen ze in maart vorig jaar in het Vanderbilt University-ziekenhuis in Nashville terecht en daar werd een maand lang een hele reeks test uitgevoerd. Toen werd duidelijk waarom het zo lang geduurd had eer er een diagnose was: Tony leed aan de uiterst zeldzame ziekte van Creutzfeldt-Jakob. (lees hieronder verder)

Die degeneratieve hersenziekte tast langzaam alle zenuwsystemen van de patiënt aan en loopt altijd fataal af. De gemiddelde ziekteduur is 4 maanden. Van de vier vormen van de aandoening is de menselijke variant van de gekkekoeienziekte de bekendste. Die wordt vermoedelijk veroorzaakt door het eten van besmet rundsvlees. In België komen elk jaar gemiddeld maar tussen de 5 en 22 gevallen voor, volgens de federale wetenschappelijke instelling Sciensano. De menselijke variant van de gekkekoeienziekte werd bij ons zelfs nog nooit officieel vastgesteld.

Comfort

Tony had volgens de dokters nog 6 maanden tot een jaar te leven. Danielle wilde haar man uit het ziekenhuis halen, zodat hij meer comfort zou hebben. Maar omdat hij zo veel zorg nodig had en ze ook nog twee tweelingen van 11 en 2 had rondlopen, besloot ze hem naar een instelling te brengen voor begeleid wonen. Daar ging ze zo veel mogelijk bij hem op bezoek. (lees hieronder verder)

“Op het einde kon hij zo goed als niets meer”, vertelt ze. “Hij was verward en wond zich soms heel erg op. Maar als ik voor hem zong, werd hij altijd weer kalm. Hij hield van muziek.”

Sterk

Op woensdag 30 januari stierf Tony, even voor middernacht. “Tony is altijd zo sterk geweest”, schreef Danielle online in een emotioneel bericht. “Hij heeft hard gevochten. Ons hart is gebroken, maar het is een troost dat zijn gevecht voorbij is.”

Door haar verhaal te vertellen, wil de vrouw aandacht vragen voor de wrede ziekte die haar man het leven kostte. Tegelijk zamelt ze geld in om de rekeningen te betalen.

