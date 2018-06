Danielle, van wie de verloofde sterft de dag voor hun huwelijk, ontvangt 2 maanden na zijn overlijden een prachtig geschenk van hem bvb

Ashley Grant-Smith en Danielle Cumberworth uit Groot-Brittannië staan op het punt in het huwelijksbootje te stappen, maar zover zal het niet komen. Ashley sterft de dag voor het huwelijk aan een zeldzame vorm van leukemie. Twee maanden na zijn overlijden wordt Danielle verrast met een geschenk waarvoor hij zorgde net voor zijn overlijden.

Danielle ontmoette Ashley op vakantie in Kreta in 2015. Na die vakantie bleven ze nog contact houden en het duurde niet lang vooraleer ze een koppel vormden.

Begin 2016 kreeg Ashley de diagnose van kanker. In april 2016 werd duidelijk dat hij leed aan een zeldzame vorm van leukemie. Hij verbleef vaak in het ziekenhuis voor chemo, bestralingen en tal van andere onderzoeken.

In augustus 2017 vonden ze een donor voor een stamceltransplantatie. Op dat ogenblik was duidelijk dat dat de laatste optie was, de andere behandelingen waren niet aangeslagen. Maar zijn situatie verslechterde snel en hij werd te zwak voor een transplantatie te kunnen ondergaan.

Uit de scans bleek dat de kanker zich al had verspreid verder in zijn lichaam. In september kreeg hij te horen dat hij terminaal was. Ashley wilde niet in het ziekenhuis blijven en ging terug naar Leicester. Hij had er spijt van dat hij nooit is kunnen trouwen met Danielle, dus maakten ze daar toch nog werk van. Maar de grote dag heeft hij niet gehaald.

Ashley stierf na een twee jaar durende strijd, een dag voor het geplande huwelijk.

Op het moment van zijn overlijden, in oktober, bracht Danielle een bezoek aan het bureau van de burgerlijke stand van Leicester om de documenten in orde te brengen om de dag nadien in het huwelijksbootje te stappen. “Ik wist dat Ashley een zware nacht achter de rug had, maar ik moest gewoon naar de burgerlijke stand om groen licht te krijgen voor ons huwelijk.”

Op het moment dat ze het kantoor binnenstapte, werd ze opgebeld door Ashley’s vader die haar vertelde dat ze zo snel mogelijk moest terugkeren. “Op dat moment wist ik meteen dat Ashley gestorven was”, aldus Danielle. “Ik ben onmiddellijk teruggegaan. Wanneer ik aankwam, lag hij daar. Het was echt vreselijk.” Ashley was nog maar 27 jaar oud.

Verrassing

“Twee maanden na het overlijden van Ashley, kwam ik thuis na het werk en zag ik dat er een koerier was geweest met een pakketje. Ik ging daarop naar het sorteerpunt en haalde het op", aldus Danielle.

Terug in de auto opende ze het pakje en wat erin zat verraste haar enorm: een verlovingsring van Ashley. “Het was echt een verrassing. Ik heb niet geweend, ik lachte vooral. Hij heeft me er helemaal niks over verteld. Het is een mooie diamanten ring in witgoud.”

Danielle had twee dagen voordien al trouwringen gekocht in het centrum van Leicester. Maar zij had er geen weet van dat hij ook nog eens een verlovingsring op maat voor haar had besteld. “Het duurde maanden voor de ring klaar was en tot bij mij raakte, omdat hij zelf een speciaal ontwerp had gekozen”, vertelt ze. “Ik zal de ring voor altijd bewaren, net zoals onze trouwringen die we nooit hebben kunnen dragen.”

“We zijn relatief kort een koppel geweest, maar ik heb zoveel herinneringen aan hem die ik zal koesteren voor de rest van mijn leven”, besluit Danielle.