Danielle (22) crashte toen ze achter stuur op Snapchat bezig was. En nu onthult haar moeder haar vreselijke laatste woorden KVDS

20 september 2018

17u24 0 Een Amerikaanse vrouw heeft in een hartverscheurende blogpost vertelt over de dag dat haar dochter verongelukte. Danielle Delgado Garcia (22) was een berichtje aan het posten op Snapchat toen ze achteraan inreed op een vrachtwagen. Haar moeder Jacque Tierce werd door de politie gebeld en snelde ter plaatse. Net op tijd om de laatste woorden van haar dochter te horen.

Het ongeval gebeurde op 26 mei, zo vertelt Jacque in een blogpost die gisteren op de website van het departement van transport in Kansas verscheen. “Ik herinner me hoe ik die ochtend rond 8 uur plots sirenes hoorde en een schietgebedje deed voor wie er bij betrokken was”, schrijft de tandartsassistente uit Larned. “Enkele minuten later kreeg ik een berichtje van een collega van Danielle dat zei dat mijn dochter nog niet op haar werk verschenen was en dat ze haar telefoon maar niet opnam. Mijn hart zonk meteen in mijn schoenen.”

Paniek

Jacque wist dat haar dochter nooit te laat kwam op het werk. “Ik belde haar twee keer op haar mobiele telefoon, maar er kwam geen antwoord”, gaat ze verder. “Ik begon in paniek te raken. Ik stuurde een berichtje naar de opvang waar haar 3-jarig zoontje Jayce heenging. Daar kreeg ik te horen dat Danielle om 7.30 uur had gemeld dat de andere oma van de jongen hem zou oppikken voor ze naar het werk vertrok. Toen wist ik het zeker: de sirenes waren voor Danielle.”





Enkele minuten later kwam het telefoontje dat ze vreesde. Op haar scherm zag ze het nummer van Danielle. “Ik nam op, maar ik wist dat het niet haar stem zou zijn die ik zou horen”, gaat Jacque verder. “Een politieman vertelde me dat Danielle betrokken was geraakt bij een ongeval. Ze was het bewustzijn verloren, maar was intussen weer bij kennis en zou met een ziekenwagen naar een plaatselijk ziekenhuis gevoerd worden.” (lees hieronder verder)

Jacque haastte zich meteen ter plaatse en kwam aan op het moment dat haar dochter weer uit de ambulance gehaald werd en overgeladen werd in een helikopter die haar naar een ziekenhuis in Wichita zou brengen. “Danielle was wakker en kon met me praten”, aldus de vrouw. “Ik zal haar woorden nooit meer vergeten, voor de rest van mijn leven. ‘Mama’, zei ze op de meest gekwelde manier die ik ooit hoorde. ‘Het doet zo veel pijn, mama. Mijn buik doet zo’n pijn.’ Ik kon haar nog zeggen dat ik haar graag zag en even in haar hand knijpen en toen verdween ze in de heli.”

Inwendige bloedingen

Samen met haar verloofde sprong de vrouw in de wagen en reed ze de twee uur naar het ziekenhuis waar haar dochter heen werd gebracht. “De tijd ging voorbij met tranen, telefoontjes naar geliefden en gebeden”, vertelt de moeder. “Het ziekenhuis verwittigde ons dat ze een scan hadden gemaakt van het lichaam van Danielle en dat ze inwendige bloedingen hadden ontdekt. Ze zou onmiddellijk geopereerd worden. Toen we aankwamen, wachtten we samen met familie en vrienden tot de operatie achter de rug was.” (lees hieronder verder)

Een paar uur later kwamen de vier chirurgen die aan de jonge vrouw hadden gewerkt eindelijk binnen. “Ze zeiden: ‘We hebben ontdekt dat de belangrijkste ader die het hart en de lever van Danielle verbindt, doorgesneden was. Ze heeft hard gevochten, maar uw dochter heeft het niet gehaald.’ Ik kon niet eens wenen. Ik was compleet in shock. Nog altijd.”

Begrafenis

Tijdens het voorbereiden van de begrafenis vroeg de priester of hij iets mocht zeggen over het gevaar van rijden terwijl je op je smartphone bezig bent. “We waren snel akkoord”, aldus Jacque. “Als we ook maar één iemand konden behoeden voor de ellende die wij meemaakten, moesten we dat zeker doen. Het was mijn verantwoordelijkheid om mensen te waarschuwen.” (lees hieronder verder)

De familie startte ook een Facebookpagina DoitforDanielle en een gelijknamige hashtag op sociale media. Met de vraag om die zo veel mogelijk te delen. “Ik deed wat opzoekingswerk en was verbaasd over wat ik allemaal te weten kwam. Wist je dat het gemiddeld 4,6 seconden duurt om een berichtje te lezen of te sturen? En wist je dat je in die 4,6 seconden op de snelweg een afstand aflegt van anderhalf football-veld (165 meter, red.)?”

“In het geval van mijn dochter kostten die 4,6 seconden haar het leven”, zegt Jacque nog. “Ze remde niet eens voor de vrachtwagen, want ze heeft hem nooit gezien. En wat als ze ook de trucker, een andere bestuurder of een voetganger had geraakt? Geen enkel berichtje is dit waard. Ga aan de kant van de weg staan als het toch zo belangrijk is dat het niet kan wachten.”