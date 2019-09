Daniël (9) wil weten wie hem in 2010 te vondeling legde mvdb

Bron: AD.nl 4 De nu 9-jarige Daniël werd op 11 maart 2010 aangetroffen voor de deur van een huisartsenpraktijk in de Nederlandse stad Hoorn (Noord-Holland). Samen met zijn adoptie-ouders begint hij negen jaar later een zoektocht naar zijn biologische vader en moeder.

Als pasgeboren baby werd Daniël gevonden in een doos, omwikkeld door een slaapzakje. De huisarts die hem aantrof zag dat het ventje gezond was, maar niet veel meer dan een dag oud. Een oproep aan de biologische ouders van de vondeling leverde destijds niets op. Daniël kreeg zijn naam van de toenmalige burgemeester van Hoorn en werd geadopteerd.

Zeer welkom

Inmiddels is Daniël klaar om de zoektocht naar zijn biologische vader en moeder zelf in te zetten. Middels een flyer-actie bij huisartsenpraktijken hopen Daniël en zijn adoptieouders de familie van de toenmalige vondeling te vinden.

"Hij wil heel graag meer weten over zijn biologische familie en vooral zijn biologische ouders, juist omdat hij helemaal niets van zijn achtergrond weet”, valt te lezen op het pamflet. “Zijn biologische familie is zeer welkom in zijn en ons leven.”

