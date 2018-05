Dan toch witte rook in Italië: rechtenprofessor Conte wordt premier in regering tussen Lega en Vijfsterrenbeweging TT

31 mei 2018

19u02

In Italië hebben de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega vanavond toch een akkoord gesloten over een nieuwe regering. Premier wordt toch de rechtenprofessor Giuseppe Conte, die zondag nog de handdoek in de ring gooide. Hij krijgt opnieuw de opdracht een regering te vormen, die morgennamiddag ingezworen zal worden. Matteo Salvini van de Lega wordt de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

De twee eurokritische partijen zijn vandaag opnieuw aan tafel gegaan, nadat zondag de regeringsvorming mislukt leek. President Sergio Mattarella stemde niet in met de regering die kandidaat-premier Giuseppe Conte hem voorlegde. In die regering kreeg de econoom Paolo Savona de post van minister van Financiën. Savona staat bekend als een fel eurocriticus.

De 53-jarige Conte is nieuw in de politiek. De partijleiders van de Lega en de Vijfsterrenbeweging aasden allebei op de post van premier, maar schaarden zich uiteindelijk achter Conte. Conte gooide de handdoek echter in de ring na Mattarella's veto, waarna de president technocraat Carlo Cottarelli als overgangspremier voorstelde.

Nieuwe minister van Financiën

Maar ook die geraakte niet ver, waarna Lega en de Vijfsterrenbeweging opnieuw met elkaar gingen praten. Economieprofessor Giovanni Tria wordt nu minister van Financiën in plaats van Savona. Savona krijgt in de nieuwe regering Europese aangelegenheden.

Ook partijleiders Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de Lega worden ministers, Di Maio van Economische Ontwikkeling en Salvini van Binnenlandse Zaken.

Morgen regering

Zowel Cottarelli als Conte werden vanavond bij Mattarella verwacht. De eerste bood er zijn ontslag als formateur aan, de tweede kreeg de opdracht een regering te vormen. Hij aanvaardde de opdracht, morgen om 16 uur moet de nieuwe regering een feit zijn.

Salvini dankte zijn aanhangers al op Twitter: "Engagement, coherentie, luisteren, werk, geduld, gezond verstand, hoofd en hart voor het welzijn van de Italianen. Misschien zijn we er eindelijk, na zoveel obstakels, aanvallen, bedreigingen en leugens. Bedankt voor het vertrouwen, vrienden, ik hou van jullie en weet dat ik je nodig heb."

Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani.

Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie.

GRAZIE per la fiducia Amici, vi voglio bene e sappiate che avrò bisogno di voi. pic.twitter.com/R9iLmu1LzG Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link