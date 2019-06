Dan toch verkrachting: ‘wolvenroedel’ in Spanje veroordeeld tot vijftien jaar cel SVM

21 juni 2019

16u02

Bron: Belga 0 In Spanje zijn vijf mannen veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de verkrachting van een 18-jarig meisje tijdens de feesten van San Fermin in Pamplona. De daders filmden hun daden met hun smartphones en schepten erover op in een Whatsapp-groep met de naam ‘Wolf Pack’. In eerste instantie werden ze beschuldigd van seksueel misbruik, een lichtere kwalificatie.

Het slachtoffer werd in juli 2016 omringd door twintigers uit Sevilla. Uit de beelden bleek duidelijk dat de mannen haar uitkleedden en verkrachtten in het portiek van een appartementsgebouw.

Vorig jaar werd de zogenaamde ‘wolvenroedel’ in eerste aanleg tot 9 jaar cel veroordeeld wegens seksueel misbruik. De openbaar aanklager zag er een duidelijke verkrachting in en had twintig jaar geëist, maar de rechter ging daar niet in mee. Hij vond dat de jonge vrouw een passieve houding aannam en zichzelf niet verdedigde. Dat leidde tot massale protesten in heel het land tegen de “patriarchale justitie”.

Het hof van beroep bevestigde de straf in december 2018, al meenden twee van de vijf rechters toen wel dat de mannen voor verkrachting veroordeeld moesten worden. Vandaag besliste het hooggerechtshof uiteindelijk dat de vijf wel schuldig waren aan verkrachting, met een celstraf van vijftien jaar tot gevolg.