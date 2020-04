Dan toch uitstel: gouverneur Wisconsin verplaatst voorverkiezingen op allerlaatste moment naar juni TT

06 april 2020

20u11

Bron: Reuters 0 De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers, heeft op het allerlaatste moment de Democratische voorverkiezingen in zijn staat uitgesteld tot 9 juni. De voorverkiezingen zouden normaal gezien morgen plaatsvinden, en Wisconsin was nog een van de weinige staten die uitstel niet zag zitten.

“Ik heb de plicht de bevolking gezond en veilig te houden”, aldus Evers in een mededeling. "Daarom heb ik vandaag dit besluit getekend.” Evers, zelf een Democraat, wilde de voorverkiezingen al langer sluiten, maar stootte daarbij op een njet van het door de Republikeinen gecontroleerde deelstaatparlement.

In meer dan vijftien staten waar de voorverkiezingen in april en mei nog zouden plaatsvinden, is de stembusgang ondertussen uitgesteld naar een latere datum, hoofdzakelijk 2 juni.

Ter herinnering, Joe Biden staat momenteel ruim op kop in de voorverkiezingen, die nu wat stilgevallen zijn. Op dit moment is bijna 60 procent van het totale aantal afgevaardigden verdeeld. Biden staat op kop met 1.215 afgevaardigden, tegenover 909 voor zijn enige overgebleven tegenstander Bernie Sanders. Wie het eerst aan 1.991 afgevaardigden komt, wint de voorverkiezingen.