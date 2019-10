Dan toch schikking in ‘historisch proces’ over opiatencrisis in VS AW

21 oktober 2019

16u42

Het beloofde een 'historisch proces' te worden, maar net voor de start van het proces over de 'opiatencrisis in de VS' tegen de farmaceutische industrie, is er een schikking getroffen. Dat meldt de Washington Post.

Vrijdag nog ketste een schikking af. Volgens de Washington Post gaat het nu om een gedeeltelijke schikking van 260 miljoen dollar en betreft het drie grote geneesmiddelenverdelers, Cardinal Health, McKesson en AmerisourceBergen, en het Israëlische labo Teva aan de ene kant en twee Amerikaanse staten aan de andere kant. De kans bestaat echter dat de schikking uitgebreid wordt naar de andere beschuldigde bedrijven en dat de zaak uiteindelijk om tientallen miljarden dollars zal draaien.

Epidemie

Het proces moest de verantwoordelijke zoeken voor de slachtoffers van de zogenaamde opiatencrisis of -epidemie die het leven kostte aan ongeveer 400.000 Amerikanen. De epidemie kostte in 2018 nog het leven aan bijna 50.000 Amerikanen waarvan er 32.000 stierven aan de Belgische uitvinding fentanyl. Een kost die de Amerikaanse overheid miljarden dollars armer maakte.

De geneesmiddelenbedrijven in de VS schrijven sinds de jaren negentig een massa opiaten voor tegen allerlei pijnklachten. Een groot aantal organisaties diende daarom een klacht in.

Onder de farmaceutische bedrijven ook Johnson & Johnson, de multinational waartoe Janssen Pharmaceutica behoort, in Oklahoma veroordeeld tot 515 miljoen euro boete na de dood van duizenden mensen die verslaafd waren aan de zware pijnstiller fentanyl. Fentanyl werd in 1960 uitgevonden door Paul Janssen, als pijnstiller voor kankerpatiënten. “Mocht Paul horen dat zijn middel voor een nationale ramp in de VS heeft gezorgd, hij zou zich omdraaien in zijn graf”, reageerde zijn vrouw Dora Janssen-Arts daarop.