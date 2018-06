Dan toch niet immuun: Trump zal zich moeten verdedigen voor laster tegen ex-Apprentice-deelneemster kv

05 juni 2018

17u05

Bron: Reuters, The Guardian

Het proces van een voormalige deelneemster aan het realityprogramma 'The Apprentice' tegen president Donald Trump mag doorgaan ondanks meerdere pogingen van de president om de procedure tegen te houden.

Summer Zervos, een Californische restauranthouder, nam in 2005 deel aan het vijfde seizoen van 'The Apprentice'. Twee jaar later contacteerde ze Trump voor een job en hij nodigde haar uit voor een ontmoeting in het Beverly Hills Hotel. Daar heeft Trump haar ongewenst betast en geprobeerd om haar te kussen, zegt Zervos.

In januari 2017 spande Zervos een proces tegen Trump aan wegens laster, omdat de president beweert dat ze de beschuldigingen verzonnen heeft. Zervos eist dat Trump zijn beweringen intrekt, zich verontschuldigt en dat hij een schadevergoeding betaalt.

Immuniteit?

Het voorbije jaar heeft Trumps team van advocaten tevergeefs geprobeerd om de rechtszaak nietig te laten verklaren. Trump beweert dat hij als zittend president immuniteit geniet, maar daar ging de rechter in New York vandaag niet mee akkoord.

Trumps advocaat Marc Kasowitz argumenteerde vandaag dat het proces niet mag doorgaan tot het New Yorkse hof van beroep en indien nodig ook het Amerikaanse hooggerechtshof beslist hebben over de zaak.

Zervos' advocaat Mariann Wang haalde echter aan dat meerdere rechters Trumps argument over immuniteit al hadden afgewezen en dat de zaak moet doorgaan.

Kasowitz zei tijdens de hoorzitting ook dat hij mogelijk zal proberen te verhinderen dat andere vrouwen die Trump hebben beschuldigd van seksueel wangedrag kunnen getuigen in de zaak, al diende hij daartoe nog geen formele motie in.