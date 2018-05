Dan toch livestream tijdens gesprek met Zuckerberg in Europees Parlement? IVI

Bron: ANP 0 Het gesprek tussen Facebook-topman Mark Zuckerberg en fractieleiders van het Europees Parlement is dinsdag mogelijk toch te zien voor het publiek. Vijf van de acht politieke groepen in het parlement willen dat de zitting is te volgen via een livestream, meldt Guy Verhofstadt, voorzitter van de liberale fractie. Zij vertegenwoordigen volgens hem een parlementsmeerderheid. Of Zuckerberg akkoord gaat, is nog onduidelijk.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani had na lang onderhandelen een akkoord bereikt met Facebook over de vorm van het gesprek. Dat zou achter gesloten deuren plaatsvinden, met alleen de fractieleiders, Tajani, de rapporteur databescherming en de voorzitter van de commissie voor Burgerlijke Vrijheden. Tajani zou naderhand verslag uitbrengen aan de pers. Dat het gesprek niet openbaar zou zijn, leidde tot veel onvrede bij linkse en liberale Europarlementariërs. Volgens Verhofstadt is er nu toch nog een kans dat het moment zal mee te volgen zijn via een livestream, aangezien een meerderheid van het parlement dat wil.

Het gesprek gaat over het misbruik van persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers die werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica om in te zetten bij verkiezingscampagnes.