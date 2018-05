Dan toch geen verborgen kamers in het graf van Toetanchamon SI

06 mei 2018

17u55

Onderzoek door een team Italiaanse archeologen heeft uitgewezen dat er geen verborgen kamers bestaan in het graf van Toetanchamon. Dat heeft de Egyptische minister van Oudheden vandaag meegedeeld.

"Onderzoek met scanners en detectoren binnenin het graf hebben aangetoond dat er geen kamers of sporen van deurkaders of drempels aanwezig zijn", zei Mostafa Waziri in een communiqué van het ministerie van Oudheden. De nieuwe bevindingen spreken de theorie tegen over het bestaan van gangen of kamers naast of in het graf van Toetanchamon, klinkt het.

De Britse egyptoloog Nicholas Reeves had eerder gezegd dat een gedetailleerd onderzoek van foto's en scans van de noordelijke grafmuur suggereerde dat er een verborgen opening was die naar een andere kamer leidde. Reeves vermoedde dat in de verborgen kamer het graf van Nefertiti, de vrouw van Toetanchamons vader farao Achnaton, zou bevatten.

Uniek graf

Toetanchamon was een van de laatste farao's van de 18e dynastie van Oud Egypte. Hij stierf op 19-jarige leeftijd onder mysterieuze omstandigheden. Zijn graf, dat in 1922 werd ontdekt, was omwille van zijn rijkelijke inhoud een unieke vondst onder de faraonische graven in de Vallei van de Koningen in Luxor. In tegenstelling tot andere graven was het niet systematisch geplunderd in vroegere tijden.