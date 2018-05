Dan toch geen straf voor Europarlementslid dat vrouwen beledigde bvb

31 mei 2018

12u42

Bron: Belga 0 Het Europees Hof van Justitie heeft de straf verbroken die het Poolse Europarlementslid Janusz Korwin-Mikke kreeg opgelegd voor zijn seksistische verklaringen. Het reglement van het Parlement biedt volgens het Hof geen grond om de omstreden uitspraken af te straffen.

De 74-jarige Korwin-Mikke zorgde voor ophef in het Europees Parlement met zijn verklaring dat vrouwen minder moeten verdienen dan mannen omdat ze "zwakker, kleiner en minder intelligent" zijn. Met die seksistische uitspraak was de man niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werd hij al bestraft omdat hij de Hitlergroet had gebracht en vluchtelingen met uitwerpselen had vergeleken.

Korwin-Mikke, de enige vertegenwoordiger van zijn eigen ultraconservatieve en eurosceptische partij Korwin in het Europees Parlement, werd tien dagen geschorst van parlementaire activiteiten en mocht het parlement een jaar lang niet meer extern vertegenwoordigen. Ook verloor hij gedurende dertig dagen zijn dagvergoeding, die voor Europarlementsleden ongeveer 300 euro bedraagt.

Het Hof van Justitie heeft die straf nu verbroken. De vrijheid van meningsuiting van een Europarlementslid kan enkel aan banden worden gelegd als de uitspraken de werking van het parlement ondermijnen of de samenleving ernstig bedreigen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om aanzetten tot geweld of rassenhaat. Dat is hier volgens het vonnis niet het geval. De Parlementsvoorzitter heeft geargumenteerd dat het aanzien van het Parlement werd ondergraven door de uitspraken, maar dat valt volgens het Hof niet onder een verstoring van de werking.