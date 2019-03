Dan toch geen sporen van radioactiviteit in lichaam overleden ‘bunga bunga’-model TT

22 maart 2019

19u56

Bron: La Repubblica, BBC 0 Er zijn in het lichaam van Imane Fadil, een Marokkaans model dat getuige was op het ‘bunga bunga’-proces tegen de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi, geen sporen van radioactiviteit gevonden. Dat blijkt uit de eerste onderzoeken van de lever en de nier van de vrouw, die op 1 maart in verdachte omstandigheden overleed.

In tegenstelling tot eerdere berichten in de Italiaanse media is de 33-jarige Fadil niet overleden door een overdosis radioactieve stoffen, zegt het parket van Milaan. Dat blijkt uit het onderzoek van weefsel van haar interne organen.



Waar ze wel aan gestorven is, is nog niet duidelijk. Er zal pas volgende week een autopsie op het lichaam uitgevoerd worden. Vergiftiging is nog altijd een mogelijkheid, al waren de hoger dan gemiddelde waarden aan zware metalen in haar lichaam - zoals cadmium en chroom - niet zo hoog dat ze enkel daardoor gestorven zou zijn.

Een andere mogelijkheid is dat het model een auto-immuunziekte opliep waar ze uiteindelijk aan stierf. Ze trok eind januari al naar het ziekenhuis in Milaan met hevige buikpijn, maar overleed een maand later zonder dat de artsen weten waaraan. Volgens Italiaanse media vertrouwde Fadil kort voor haar dood haar vrienden en haar advocaat toe dat zij vergiftigd was geworden.

Het Italiaanse parket onderzoekt de zaak en houdt nog alle pistes open. Fadil was één van de escortmeisjes die in 2012 getuigden hoe Berlusconi (82) hen uitnodigde voor zijn seksfeestjes, bekend onder de naam ‘bunga bunga’. Die seksfeestjes brachten de zakenman-politicus uiteindelijk voor de rechter wegens het hebben van seks met een toen minderjarige prostituee en wegens misbruik van zijn functie om die zaak in de doofpot te stoppen. Uiteindelijk werd de meervoudige ex-premier vrijgesproken.