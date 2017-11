Dan toch geen ontmoeting tussen Trump en Poetin in Vietnam TT

08u00

Bron: Belga 0 AP Poetin en Trump spraken elkaar dit jaar voor het eerst in persoon op de G20 in Hamburg. De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin dan toch niet ontmoeten in Vietnam. Dat blijkt uit een mededeling van het Witte Huis.

Trump en Poetin zijn vandaag allebei in Vietnam aanwezig voor een bijeenkomst van APEC, een samenwerkingsverband tussen Aziatische landen en landen rond de Stille Oceaan. Zondag had Trump in het bijzijn van journalisten nog duidelijk gemaakt dat hij van die gelegenheid wil maken om een tête-à-tête te hebben met de Russische president. "We willen de hulp van Poetin voor Noord-Korea", klonk het toen. Ook het Kremlin had duidelijk gemaakt dat een onderling gesprek tot de mogelijkheden behoorde.

Maar uiteindelijk zal er op de top geen mogelijkheid zijn voor een gesprek onder vier ogen, klinkt het nu bij het Witte Huis. "Er is nooit een ontmoeting vastgelegd. En er zal er ook geen komen, vanwege agendaproblemen langs beide kanten", zegt woordvoerster Sarah Sanders. Ze benadrukt wel dat het erg waarschijnlijk is dat de twee elkaar zullen "kruisen" tijdens de APEC-top.

De relaties tussen de Amerikaanse en de Russische leider worden met argusogen gevolgd. Dat heeft onder meer te maken met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentiële campagne van Trump. De twee hebben elkaar nog maar één keer ontmoet, in de marge van de G20-top in Hamburg in juli. Dat gesprek duurde toen meer dan twee uur.