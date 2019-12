Dan (45) stopte al het geld van zijn gezin in cryptogeld en is nu multimiljonair: “Maar doe niet wat ik heb gedaan” avh

Bron: The Hustle, Confessions of a Crypto Millionaire, World Coin Index 3 Lange tijd leek er geen einde te komen aan de opmars van cryptogeld, maar begin 2018 stuikte de koers van bitcoin en andere digitale valuta in elkaar. De crash maakte veel mensen bankroet, maar sommigen werden er enorm rijk mee. De Amerikaan Dan Conway is een van die mensen. Hij zette al zijn spaargeld en dat van zijn vrouw in op Ethereum en werd rijker dan hij ooit had kunnen dromen. Hij heeft zijn ongelooflijke verhaal neergeschreven in een boek: ‘Confessions of a Crypto Millionaire’.

De 45-jarige Dan Conway werkte in 2016 voor een groot multimediabedrijf in San Francisco. Als lid van het middenmanagement had hij een mooi loon, maar Dan voelde zich al even niet meer goed in het bedrijf. Aan de nieuwssite The Hustle vertelt hij hoe hij de rotte bedrijfscultuur en de bureaucratie stilaan begon te haten. Hij hoopte ooit uit de dagelijkse sleur te ontsnappen, maar zag niet meteen een uitweg. Tot ergens in 2015 zijn oog viel op een artikel over Bitcoin.

Toen Dan het artikel las, ging Bitcoin door een moeilijke periode. De munt was van een piek van 1.300 dollar (1.179 euro) gezakt naar 300 dollar (272 euro). “’Maar wat als de waarde weer stijgt?’, dacht ik”, schrijft Dan in zijn boek.

Drank en drugs hadden Dan al vaak in de problemen gebracht en zijn impulsieve gedrag had hem in het verleden al in moeilijkheden gebracht. Maar tegelijk dacht hij aan zijn vrouw Eileen, zijn drie kinderen en hoe ze momenteel wat krap bij kas zaten. Dan besloot in de wondere wereld van cryptogeld te duiken.

Voor elk verhaal zoals het mijne zijn er honderden mensen die alles hebben verloren. Dan Conway

Geobsedeerd

Hij las zich in over Bitcoin, maar zijn aandacht verschuifde al snel naar een nieuwe cryptomunt: Ethereum. De volledig gedecentraliseerde munt was in juli 2015 op de wereld losgelaten en kenners hadden er niks dan lof over. Het duurde niet lang voor Dan geobsedeerd raakte door Ethereum. Hij las elke tweet over de munt, beluisterde elke podcast die voorhanden was en spendeerde elke vrije minuut om Ethereum te bestuderen. Zijn vrienden verklaarden hem gek, maar Dan was vastberaden: hij zou alles wat hij had in de munt stoppen.

Van 100.000 naar 40.000 naar 6 miljoen dollar

Minder dan een jaar later waagde Dan de sprong. Zijn vrouw Eileen stond eerst weigerachtig tegenover zijn plan, maar zag hoe enthousiast hij was en ging uiteindelijk toch overstag. Hij moest enkel beloven dat hij haar en de kinderen zou meenemen op leuke reisjes. Dan trok naar de bank om al zijn spaargeld, 100.000 dollar (90.000 euro) over te schrijven naar een cryptoplatform. Dan kocht 6.993 ETH tegen een prijs van 14 dollar. Maar al snel dook Ethereum de dieperik in.

Een maand na zijn gigantische investering bleef er van zijn 100.000 dollar amper 40.000 dollar over. Ethereum had zware klappen gekregen, maar Dan besloot om nog meer geld te investeren. Hij had geen cash meer over, dus sloot hij een tweede hypotheek op zijn huis af. Dan pompte nog eens 200.000 dollar in Ethereum en was nu echt all-in. Als dit foutliep, was zijn gezin niet alleen al het spaargeld kwijt, maar waren ze meteen ook dakloos.

Dan had een put van 300.000 dollar gegraven en bezat nu 26.750 ETH tegen een gemiddelde aankoopprijs van 11,21 dollar per munt. In februari 2017 begon de munt plots te stijgen.

Dan had maanden gewacht, maar nu stond hij eindelijk weer op winst. Tussen februari en maart schoot de waarde van Ethereum omhoog van 15 dollar naar 50 dollar. In april was de munt 70 dollar waard, in mei 230 dollar. In vier maanden tijd was Dans investering liefst 6 miljoen dollar waard.

“Ik zou het aan niemand aanraden, want geluk heeft een grote rol gespeeld in mijn succes Dan Conway

FOMO

Omdat de cryptomarkt extreem volatiel is, schoot de portefeuille van Dan plots met honderdduizenden dollars omhoog, maar op andere momenten verloor hij tot wel 1 miljoen dollar in één uur. Een emotionele rollercoaster die op Dan begon te wegen.

In december 2017 schoot de prijs in twee weken tijd naar 830 dollar en in januari 2018 was Ethereum zelfs meer dan 1.000 dollar waard. Plots gaf iedereen toe aan FOMO (Fear Of Missing Out) en wou iedereen investeren in cryptogeld. Alarmbellen gingen af en Dan besloot uit de cryptomarkt te stappen. Dan verkocht 11.000 ETH voor meer dan 10 miljoen dollar en stuurde een sms’je naar zijn vrouw: “Het is gedaan.”

Crash

Niet veel later stuikte de cryptomarkt als een kaartenhuisje in elkaar. Drie maanden nadat Dan zijn munten had verkocht, was Ethereum maar 385 dollar meer waard. En nog eens acht maanden later bedroeg de waarde weer minder dan 100 dollar.

Dan en Eileen betaalden hun woonlening af, vertrokken op een droomreis naar Afrika en kochten een tweede huis in Ierland.

Boek

Vandaag, twee jaar later, ligt Dan nog altijd wakker van de cryptowaanzin waarin hij zich toen bevond. “Ik mis het enorm”, aldus Dan, die een boek heeft uitgebracht over zijn avontuur. In ‘Confessions of a Crypto Millionaire’ doet hij zijn hele verhaal.

Aan al wie zijn voorbeeld wil volgen, heeft Dan een laatste boodschap: begin er niet aan. “Ik zou het aan niemand aanraden, want geluk heeft een grote rol gespeeld in mijn succes. Ik heb alles ingezet op een onbewezen technologie en ben er op het juiste moment uit gestapt. Voor elk verhaal zoals het mijne zijn er honderden mensen die alles hebben verloren. Voor hetzelfde geld was ik daarbij.”