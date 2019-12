Dampende berg drugsafval gedumpt naast Nederlandse weg: zeker 240 tonnen en jerrycans Mitchel Suijkerbuijk

16 december 2019

12u49

Bron: De Gelderlander 0 Tientallen tonnen en jerrycans zijn zondagavond langs de Hennisdijk in het oostelijk Nederlandse Buren (Gelderland) gestort. In totaal gaat het volgens een politiewoordvoerder om zo'n 240 stuks en lijkt het te gaan om ‘afval afkomstig van drugsproductie'. De verse berg lag nog na te dampen.

Eerder spraken de hulpdiensten al over een vermoedelijk grote hoeveelheid drugsafval. Arrestaties zijn er vooralsnog niet verricht. De politie hoopt dat er getuigen zijn die iets gezien hebben.



Het lijkt erop dat de hoeveelheid in korte tijd letterlijk is gestort. Van de berg afval, langs de weg op een open stuk terrein, kwam rokende damp. Dat trok over de weg en de Hennisdijk was dan ook lange tijd afgesloten voor al het verkeer. Ook vanochtend was de weg nog aan een kant dicht.



Specialisten met gaspakken hebben ter plaatse metingen verricht. Er zou op de locatie sprake zijn van bodemverontreiniging na de dumping. Een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. “Maar ongetwijfeld is er veel schade. Een gespecialiseerd bedrijf moet de verdachte stoffen opruimen. Dat gaat bij zo'n behoorlijke dumping een flinke kostenpost zijn.”

